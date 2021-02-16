Внучка госпитализированного Боярского не планирует пока возвращаться в Петербург

|
Светлана Шевченко
1 248

Знаменитый «мушкетер» накануне почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, где ранее лечилась от COVID-19 Алиса Фрейндлих.

Фото, видео: Instagram @boyarskaya.katerina

Внучка 71-летнего народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерина, отвечая на вопросы подписчиков в сторис, рассказала о его самочувствии.

«Дедушка хорошо себя чувствует. Все прекрасно, спасибо», — коротко ответила наследница звездной семьи.

Instagram @boyarskaya.katerina

Екатерина в настоящее время находится в Москве и пока в Северную столицу возвращаться не планирует, несмотря на госпитализацию звездного дедушки.

Успокоила поклонников актера и его супруга худрук театра имени Ленсовета Лариса Луппиан. В интервью 5-tv.ru она заявила, что сама вызвала «скорую помощь» звездному супругу, когда накануне у него поднялась температура и он почувствовал сильную слабость. Теперь она шутит, что Боярский «звонит и проклинает, что положила в больницу».

К слову, актер госпитализирован в ту же больницу № 122, в которой лечение проходила от COVID-19 Алиса Фрейндлих. Но коронавирус пока медики у него исключили. Экспресс-тест дал отрицательный результат. К тому же Боярский десять дней назад сделал прививку.

Однако, как сообщал ранее 5-tv.ru, диагноз знаменитости все же находится в плоскости легочного заболевания.

Читайте также

-9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.29
-0.02 88.94
-0.04
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет

Последние новости

15:52
Госдума запретила высаживать из транспорта детей без билетов
15:51
Из-за метели Петербург встал во многокилометровых пробках
15:42
В России продлили приостановку авиасообщения с Великобританией
15:35
В ПФР пояснили, какие категории граждан смогут получить выплату в 15 600 рублей
15:22
«Его проблема»: Дружинина прокомментировала конфликт с Жигуновым
15:19
Названа предварительная причина смерти звезды Малого театра Ларисы Кичановой

Сейчас читают

Кому и когда лучше выйти замуж в 2021 году? — комментарий астролога
Стал известен предварительный диагноз госпитализированного Михаила Боярского
«Звонит и проклинает меня» — Боярский экстренно госпитализирован в Петербурге
Загадочный предмет возрастом 4,5 тысячи лет обнаружили возле Стоунхенджа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Жорин озвучил срок, который может получить Епифанцев
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака