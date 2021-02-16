Внучка госпитализированного Боярского не планирует пока возвращаться в Петербург

Внучка 71-летнего народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерина, отвечая на вопросы подписчиков в сторис, рассказала о его самочувствии.

«Дедушка хорошо себя чувствует. Все прекрасно, спасибо», — коротко ответила наследница звездной семьи.

Instagram @boyarskaya.katerina

Екатерина в настоящее время находится в Москве и пока в Северную столицу возвращаться не планирует, несмотря на госпитализацию звездного дедушки.

Успокоила поклонников актера и его супруга худрук театра имени Ленсовета Лариса Луппиан. В интервью 5-tv.ru она заявила, что сама вызвала «скорую помощь» звездному супругу, когда накануне у него поднялась температура и он почувствовал сильную слабость. Теперь она шутит, что Боярский «звонит и проклинает, что положила в больницу».

К слову, актер госпитализирован в ту же больницу № 122, в которой лечение проходила от COVID-19 Алиса Фрейндлих. Но коронавирус пока медики у него исключили. Экспресс-тест дал отрицательный результат. К тому же Боярский десять дней назад сделал прививку.

Однако, как сообщал ранее 5-tv.ru, диагноз знаменитости все же находится в плоскости легочного заболевания.