«Это правда!» — Грачевский сдержал данное Садальскому обещание даже после смерти

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Анастасия Шадская
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Создатель киножурнала «Ералаша» скончался 14 января от последствий коронавируса.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @stassadal

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Создатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский сдержал данное им актеру Станиславу Садальскому слово — даже после своей смерти. Трогательной историей того, как это произошло, поделился на личной странице в Instagram сам артист.

Оказалось, что скоро выйдет юбилейный для Садальского выпуск «Ералаша» — десятый по счету в его карьере. И обещал это ему сам Грачевский еще до болезни.

«Старое, доброе, вечное — это про киножурнал „Ералаш“. Скоро выйдет новый — десятый мой, юбилейный „Ералаш“. Своеобразный рекорд участия в детских мини-фильмах — больше никто из артистов не смог преодолеть эту планку», — поделился с поклонниками снимками со съемок Садальский.

Instagram @stassadal

Подписчики артиста тоже вспомнили про данное Борисом Грачевским слово.

«Борис Грачевский выполнил свое обещание и снял вас в десятом юбилейном „Ералаше“ для вас, Стас. Светлая память Борису Юрьевичу», — написал один из пользователей.

«Это правда!» — подтвердил в ответ актер.

Садальский снимался в киножурнале еще с советских времен. Но последний выпуск с его участием вышел еще в 2017 году. О том, что фанатов ждет еще один эпизод с ним, актер рассказал после смерти Грачевского от коронавируса.

«Очень надеялся, что Боря выстоит, даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил… прислал мне по WhatApp селфи, сделанные в реанимации. Сказал, скоро выйдет мой десятый юбилейный „Ералаш“, это своеобразный рекорд среди актеров… Боря и смерть — несовместимые вещи…» — написал в январе Садальский.

Instagram @stassadal

Поклонники киножурнала выразили надежду, что серия «Клев» будет не менее смешной, чем старые эпизоды с Садальским.

«Наш человек в „Ералаше“! Уже десятый раз»;

«Уже в предвкушении»;

«Какой талант ушел», — написали они в комментариях.

Борис Грачевский умер 14 января 2021 года от последствий коронавируса. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Садальский сказал о состоянии Максаковой после конфликта с дочкой.

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