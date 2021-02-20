Видео: гроб с телом Андрея Мягкова вынесли из МХТ имени Чехова под аплодисменты

Гроб с телом народного артиста РСФСР Андрея Мягкова вынесли из здания МХТ имени Чехова в Москве под аплодисменты собравшихся. В театре проходила церемония прощания с актером, который умер в ночь на 18 февраля на 83-м году жизни.

Проводить Мягкова в последний путь пришли не только его родные, коллеги, представители культуры и бизнеса, но и многие поклонники, простые зрители его фильмов и спектаклей. Когда гроб вынесли из театра, собравшиеся устроили настоящие овации в память о покойном.

Андрея Мягкова будут отпевать в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, а затем похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

По предварительной информации, Андрей Мягков скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Ему было 82 года.

Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде. Он учился в Школе-студии МХАТ. По ее окончании служил в театрах «Современник» и МХТ имени Чехова, писал книги, преподавал. Однако настоящую славу принесла ему именно кинокарьера.

Наиболее известные киноработы Андрея Мягкова — это Алеша Карамазов в «Братьях Карамазовых», Женя Лукашин в «Иронии судьбы, или С легким паром!», Анатолий Новосельцев в «Служебном романе». Всего на его счету было более 40 ролей в кино и сериалах. При этом он продолжал много играть на сцене.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Андрея Мягкова не пришла на прощание с мужем.