«Не выходит из дома»: вдова Андрея Мягкова не пришла на прощание с мужем
Траурная церемония проходит в Московском Художественном театре имени Чехова.
Фото: РИА Новости / Михаил Фомичев
Вдова народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, актриса Анастасия Вознесенская, не появилась на церемонии прощания с мужем, которая проходит в Московском Художественном театре имени Чехова в столице.
Позже состоится отпевание Мягкова в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Похоронят его на Троекуровском кладбище Москвы.
Близкие семьи предполагают, что артистка не пришла проводить покойного в последний путь из-за плохого самочувствия — не могла справиться с переживаниями на траурном мероприятии. После смерти любимого супруга Вознесенская не покидает стен своей квартиры.
«По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся ее племянники», — цитирует источник сайт Teleprogramma.pro.
Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет в ночь на 18 февраля, предварительно, от острой сердечной недостаточности. Актеру стало плохо дома. Родственники вызвали неотложку, но реанимировать актера врачам не удалось.
Андрей Мягков встретил супругу во время учебы в Школе-студии МХАТ. По ее окончании оба служили в театре «Современник». С 1987 года Мягков играл в МХТ имени Чехова. Артист увлекался живописью, писал книги, преподавал. Став знаменитым после выхода картины «Ирония судьбы или С легким паром!» неизменно требовал, чтобы вместе с ним в каждом фильме снималась жена.
Широкому зрителю актер знаком по ролям Алеши Карамазова в «Братьях Карамазовых», Жени Лукашина в «Иронии судьбы», Анатолия Новосельцева в «Служебном романе». На счету Мягкова более 40 киноролей. По его роману снят сериал «Сивый мерин» с Александром Домогаровым в главной роли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования семье Андрея Мягкова.
- 20 февр
- Видео: гроб с телом Андрея Мягкова вынесли из МХТ имени Чехова под аплодисменты
- 20 февр
- Прощание с актером Андреем Мягковым проходит в Москве
- 19 февр
- Вдова Андрея Мягкова перестала выходить из дома после смерти мужа
- 19 февр
- Родился в рубашке: как Мягков едва не погиб на съемках «Жестокого романса»
- 18 февр
- Почему вдова Мягкова может лишиться части наследства — мнение Жорина
- 18 февр
- «Каждый Новый год всегда с «Иронией судьбы»: Безруков скорбит о смерти Мягкова
- 18 февр
- «Мне казалось, Андрей бессмертен»: Брыльска тяжело переживает уход Мягкова
- 18 февр
- Путин направил вдове Мягкова телеграмму с соболезнованиями
- 18 февр
- Наследие Андрея Мягкова: что оставил актер любимой жене и родственникам?
- 18 февр
- «Его уход для меня — большое горе»: Басилашвили о скончавшемся Мягкове
Читайте также
85%
0.19 89.54
0.67
Нашли ошибку?