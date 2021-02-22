«Это страшно»: Александр Пашутин о смерти Екатерины Градовой

Уход из жизни звезды советского кино Екатерины Градовой — это потеря части целого поколения артистов. Так прокомментировал скорбную новость в интервью 5-tv.ru актер Александр Пашутин.

«Мы учились вместе, я на курс старше нее. Ужасно, всего 75 лет. Уходит мое поколение, это страшно», — пояснил артист.

Он также добавил, что Екатерине Градовой удалось сыграть свою звездную роль, и выразил сожаление, что после этого артистка почти перестала работать в театре и кино.

«Она, как я говорю, сыграла своего Чапаева. Как сыграл своего Чапаева и Андрей Мягков в картине у Рязанова. Она сыграла замечательную роль, и жаль, что потом бросила кино и театр», — отметил Пашутин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о смерти заслуженной артистки РСФСР сначала рассказали в Гильдии актеров союза кинематографистов, а после дочь Градовой Мария Миронова поделилась грустной новостью на своей странице в Instagram.