«Ею любовалась вся страна» — актер Леонтьев о «радистке Кэт» Градовой

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Алина Потёмкина
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По его словам, даже сокурсники в школе-студии МХАТ бегали посмотреть на игру актрисы.

Фото, видео: Кадр из телесериала «Семнадцать мгновений весны» (1973); 5-tv.ru

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова была не только яркой актрисой, но и душевным человеком. А ее роль радистки Кэт в картине «Семнадцать мгновений весны» подарила возможность увидеть блестящий талант девушки всей стране. Так вспомнил ушедшую знаменитость в беседе с 5-tv.ru народный артист РФ Авангард Леонтьев.

«Замечательная была девочка, невероятно красивая. Все мы ее очень любили. Я учился на параллельном курсе. Ходили мы смотреть работы наших товарищей, и Катенькой всегда мы любовались и восхищались. Потом, когда Катя сыграла в знаменитом фильме „Семнадцать мгновений весны“, ею любовалась вся страна. И не раз, не год, и не два», — заявил Леонтьев.

Память об актрисе будет жить и после ее кончины, отметил артист. Ее образ вызывает самые светлые воспоминания и чувства, признался он.

«Замечательно, что такая красивая, умная, талантливая артистка в нашей жизни была. И останется, потому что остались фильмы, останется память. Вклад, который внесла Катенька в нашу жизнь, он очень душевный. Какая-то от ее личности исходила теплота, нежность. И мы все благодарны ей за это», — заключил Леонтьев.

Екатерина Градова скончалась в возрасте 74 лет. Ранее 5-tv.ru писал, что о последних годах жизни актрисы рассказала Наталья Селезнева.

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