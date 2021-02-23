В столицы Бурятии произошло чудовищное ДТП, жертвами которого стали двое подростков. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали момент страшной аварии.

На записи видно, как молодые парень и девушка, дождавшись зеленого сигнала светофора, начинают переходить проезжую часть в специально установленном для этого месте.

Водитель Lexus проигнорировал правила дорожного движения. Он мчался на огромной скорости и даже не притормозил перед переходом. Иномарка протаранила пешеходов, от сильнейшего удара люди отлетели на несколько десятков метров.

«Они держались за руки. Прошлись буквально пару шагов, и в них на огромной скорости врезался Lexus. Ребята пролетели на 10-15 метров. Все случилось прямо на наших глазах. Удар был огромной силы. Такой сильный хлопок, до оглушения. У девушки синтепон из куртки на месте удара разлетелся», — рассказали очевидцы аварии в беседе с журналистами «MK.RU».

Прибывшие медики констатировали смерть молодых людей. А водитель иномарки бросил авто в ближайших дворах и скрылся. Однако, по предварительным данным, правоохранителям уже удалось задержать предполагаемого виновника аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как легковой автомобиль на скорости сбил двух школьников на юго-западе Москвы. Тогда, к счастью, ДТП обошлось без жертв.