В Москве на Троекуровском прощаются с актрисой Екатериной Градовой, которая скончалась 22 февраля. Эксклюзивное видео с места похорон публикует 5-tv.ru.

Катафалк в сопровождении кортежа доставил тело артистки на «Аллею звезд». Со знаменитостью пришли проститься несколько десятков друзей, родственников и поклонников. К могиле несут цветы и траурные венки. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявлял ранее, что оказал содействие по организации похорон семье ушедшей из жизни актрисы. Известно, что рядом находится могила скончавшегося 18 февраля звезды «Служебного романа» Андрея Мягкова.

Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве в семье архитектора. Она училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Первым ее супругом был Андрей Миронов. Народную любовь актриса завоевала благодаря своим ролям в многосерийных фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

Народная артистка РСФСР скончалась в Москве 22 февраля на 75-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт.

Как писал 5-tv.ru ранее, стало известно, кому достанется наследство сыгравшей радистку Кэт актрисы Екатерины Градовой.