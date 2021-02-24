«Линия счастья»: хиромант рассказал, как по ладони определить число удачных романов

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 880

Специалист в области предсказания будущего по линиям руки Иван Громов показал способ узнать, что вам предначертано судьбой.

Фото, видео: depositphotos / DmitryPoch; 5-tv.ru

Яркие и скромные, эпатажные и консервативные, легкомысленные и требовательные — при всем многообразии выбора все чаще молодые люди остаются одинокими. Но почему? Хиромант Иван Громов считает, что ответ на вопрос лежит в основе родовых установок.

Опираясь на профессиональный опыт, эксперт смело заявляет: число значимых отношений в жизни каждого человека строго ограничено. Эта информация, к слову, отнюдь не секретна: чтобы узнать судьбу, достаточно лишь взглянуть на руки.

«Нужно обратить внимание на свою правую ладонь вне зависимости от того, правша вы или левша, и постараться найти на ней „линию сердца“. Это — ближайшая к пальцам горизонтальная линия. Она в целом отвечает за эмоциональное состояние человека в отношениях», — пояснил Громов в интервью 5-tv.ru.

Если присмотреться, можно увидеть, как от той самой горизонтальной линии отходит вертикальная — «линия счастья». Обычно она располагается прямо под безымянным пальцем, на котором носят обручальное кольцо.

Целая «полоса» свидетельствует о том, что серьезные отношения в жизни будут одни. Вполне возможно, что речь идет о единственном браке, однако поход в ЗАГС не является обязательным условием. Речь идет, скорее, о крайне сильной эмоциональной привязанности.

Если же «линия счастья» напоминает пунктир, то количество этих коротких отрезков и будет ответом на вопрос о численности серьезных романов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как по рукам распознать склонного к изменам мужчину.

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