Нелюдимая: умершая в Москве писательница Шелдон скрывала факты своей биографии

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 173

Тело 20-летней девушки было найдено в запертой квартире 22 февраля.

Фото, видео: ВКонтакте @adelinesheldon; 5-tv.ru

Погибшая при странных обстоятельствах писательница Аделина Шелдон была крайне нелюдима и зациклена на собственных проблемах. Об этом 5-tv.ru рассказала соседка погибшей.

С ее слов, 20-летняя девушка проживала в съемной квартире одна и никогда не принимала гостей. Исключением стал единственный случай: однажды ночью соседи услышали стук в квартиру Аделины и отголоски диалога. Больше этого никогда не повторялось.

Соседка утверждает, что в то же время писательница никогда не отказывала в мелких просьбах. Настораживало жильцов многоэтажки, пожалуй, лишь то, что красавица и умница всякий раз по-разному преподносила информацию о своем происхождении.

«Она из Одессы, но Сашке, кто сдает квартиру, говорила совершенно по-другому, ну фантазировала. <…> Мама с отцом, как она мне рассказала, вдовцы были. У той дети, у того дети, а она (Аделина — Прим. ред). — их общий ребенок. А Сашке она рассказала, что родители развелись, и они (Шелдон с мамой — Прим. ред.) сюда приехали. Аделина хотела здесь купить что-то… Но какой купить? У нее денег не было!» — рассказала соседка покойной.

Пенсионерка уточнила, что месяц проживания в московской квартире стоил писательнице около 55 тысяч рублей. Однако в последнее время девушка перестала платить за жилище — из-за перебоев с заказами ей не хватало денег.

«Говорят, что она очень много должна была. Вероятно, у нее ничего уже не было. И пустой, говорят, холодильник», — поделилась пожилая женщина. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бездыханное тело Аделины Шелдон нашел в запертой квартире владелец жилища еще 22 февраля. По предварительным данным, девушка могла скончаться в результате длительной голодовки. В ее дневнике было много записей о новомодных и жестких диетах, а также масса размышлений на тему стройности и здорового питания.

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