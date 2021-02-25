«Он пел»: вдова актера Писаренко рассказала о последнем сообщении от мужа

Вдова актера Дмитрия Писаренко Лариса Бережная рассказала о последнем голосовом сообщении, полученном ею за несколько дней до смерти артиста. Она попросила мужа спеть для нее.

«Я его попросила, и он записал. Он великолепно пел и был очень музыкален», — рассказала вдова.

Лариса Бережная также поведала о несбывшихся планах мужа. В последние годы Писаренко много читал и обдумывал будущий моноспектакль — это была его мечта. Кроме того, артист хотел уехать из Москвы, чтобы жить рядом с женой вдали от городских тревог. Однако покинуть столицу ему не удавалось из-за судов и бюрократических проволочек.

«Сердце износилось, реализовать свой творческий потенциал в Москве он не мог, он в Варне планировал читать русскую классику в местных школах и делать записи на радио. Не успел», — рассказала Бережная о планах покойного мужа в интервью каналу «360».

Пара поженилась в 2014 году, общих детей у них не было. По словам вдовы, с Писаренко жил ее сын от прошлых отношений Антон. Их связывала крепкая дружба. Однако умер артист в одиночестве — в роковой момент Антон Бережной был в Санкт-Петербурге. После нескольких безответных звонков отчиму мужчина понял, что произошло что-то серьезное, но спасти отчима не успел.

61-летний актер был найден мертвым в квартире на Тверской улице в центре Москвы. По словам Ларисы Бережной, он страдал от проблем с сердцем. Фильмография Дмитрия Писаренко насчитывает 26 картин, среди которых: «Ревизор», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Золото», «Михайло Ломоносов» и «Цена возврата».

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ пасынка Писаренко о последних днях жизни актера.