В Чите найдено тело дезертировавшего 16 лет назад солдата-срочника

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Василий Заика
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Призывник из Забайкальского края покинул расположение войсковой части № 52410 20 сентября 2004 года.

В Чите найдено тело дезертировавшего 16 лет назад солдата-срочника

Фото: depositphotos / artem_furman

Тело дезертировавшего 16 лет назад солдата-срочника обнаружили в частном доме в Чите. Как сообщает Главное военное следственное управление СК РФ, призывник из Забайкальского края покинул расположение войсковой части № 52410 20 сентября 2004 года. Парень сбежал с танкодрома в лесной массив и больше в подразделение, где проходил службу, не вернулся.

Оперативно-розыскные мероприятия тогда закончились безуспешно. В ходе расследования инцидента рассматривались различные версии, в том числе и об убийстве срочника сослуживцами, но объективного подтверждения найдено не было.

29 сентября 2020 года в одном из частных домов Читы был обнаружен труп неизвестного мужчины. Хозяйка жилища пояснила, что тело принадлежит ее сожителю. При этом, женщина не смогла предоставить полицейским удостоверяющие личность благоверного документы. Во время проверки названых личных данных мужчины выяснилось, что в базах он не числится.

«В этой связи сотрудниками полиции тело было дактилоскопировано и проверено по базе АДИС „Папилон“. В результате проверки по криминалистическим (дактилоскопическим) учетам было выявлено совпадение его дактилоскопической карты с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего», — говорится в сообщении ведомства.

Впоследствии мать пропавшего призывника опознала погибшего сына по фотографии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая писательница Аделина Шелдон найдена мертвой в запертой квартире.

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