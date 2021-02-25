«Барон» Галины Брежневой: как связаны Дрожжина и любовник дочери генсека?

В 80-е скандал с участием «бриллиантового барона» Бориса Буряце стоил немало нервов дочери генсека Леонида Брежнева — Галине. Несмотря на его «особый» статус, в итоге из-за кражи кражи драгоценностей у артистки Ирины Бугримцевой он попал в тюрьму. Но только теперь стало известно, что в аферах артиста театра «Ромэн» могла быть замешана и актриса Наталия Дрожжина. Оказывается, их связывало не только это…

Кто такой «бриллиантовый барон»?

Борис Буряце в начале 80-х был известен всей Москве. И все благодаря статусу фаворита дочери генсека Брежнева — Галины. Она осыпала возлюбленного подарками, а он, по слухам, ходил с ней на приемы в иностранные посольства, чтобы присматривать себе «жертв». В программе «Новые русские сенсации» свидетели тех лет рассказали, что Буряце «наводил» на обеспеченных гостей тех балов грабителей.

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Связь с Галиной Брежневой была выгодна Буряце — она сделала его из цыганского артиста театра «Ромэн» солистом Большого театра, подарила квартиру в элитном доме в центре Москвы. Однако ее ревность и собственничество стали досаждать аферисту. Буряце даже подумывал сбежать от нее за границу. Тем более, что у него была уже другая возлюбленная — Наталия Дрожжина.

Считается, что в начале 80-х Дрожжина познакомилась с будущим мужем — юристом Михаилом Цивиным. Они поженились и с тех пор жили душа в душу. Но племянник покойного Буряце выдал сенсацию — Буряце и Дрожжина были супругами.

Дрожжина и Буряце

У Наталии Дрожжиной была короткая карьера в кинематографе. Несмотря на это, она смогла «зацепиться» в актерской тусовке и оставалась там вплоть до последнего времени. Уже в начале 80-х у нее появились первые квартиры, одна из них — в доме, где жил Буряце, рядом с актером Спартаком Мишулиным и другими звездами.

В 1982 году Буряце арестовали по обвинению в спекуляции. Галина Брежнева не стала выгораживать любовника. При обыске в доме изъяли предметы роскоши, в чугунных батареях нашли россыпи бриллиантов. Его отправили в колонию в Абакан, и туда к нему позже приехала Дрожжина. В колонии же оформили их брак, хотя Дрожжина, по более поздней версии, на тот момент уже была женой Михаила Цивина.

Зачем ей было нужно выходить за преступника?

«Какие-то дела делали», — загадочно высказал свое предположение племянник Буряце.

Мужчина убежден, что Дрожжина была соучастницей «бриллиантового барона» еще до его ареста. Возможно, даже участвовала в паре краж. Доказательств этого у него не сохранилось, а вот фото дяди вместе со смеющейся Дрожжиной есть.

У всего есть начало

Про супругов Наталию Дрожжина и Михаила Цивина теперь знает вся страна. Подозревают, что кроме странностей с наследством актера Алексея Баталова они могли «провернуть» еще несколько десятков сделок с пожилыми одинокими артистами. Иначе объяснить происхождение у них множества квартир в самом центре Москвы невозможно.

Племянник Борис Буряце поведал, что его дядя не только оформлял на Дрожжину свои дела из колонии. Якобы они вместе придумали обманывать пожилых пенсионеров и привлекли к делу Цивина.

«Она ему сказала: „У меня есть женский и мужской контингент, на ладан дышит“», — пояснил мужчина.

«Барон» велел подыскать хорошего юриста, чтобы оформлять все эти сделки по закону. Так и нашелся Цивин. И на самом деле на тот момент Дрожжина или вовсе не была знакома с будущим супругом, или речь шла о странном любовном треугольнике.

«Получается, она его не знала (Цивина — Прим. ред.). Или знала, но встречалась не с ним, — сказал племянник афериста. — Он однозначно в деле был».

Globallokpress.com /Anatoly Lomohov

В 1986 году Буряце умер — вскоре после выхода на свободу. Говорят, что смерть его могла произойти вовсе не из-за аппендицита, как считается, а из-за старых «связей». Его ухоженная могила расположена в Краснодаре. А Дрожжина с момента его смерти никогда не упоминала об их связи.

Как вышло, что никто не знал о жене Буряце? В «Новых русских сенсациях» нашли ответ на этот вопрос. Оказывается, виновато непонимание. Однажды он рассказал, что его супруга сыграла главную роль в фильме 1974 года «Поцелуй Чаниты».

Все знакомые Буряце сочли, что он намекает на актрису Ларису Еремину — именно она сыграла там Чану. Но в картине засветилась в роли Аниты и Наталия Дрожжина.

Кадр из фильма «Поцелуй Чаниты» (1974)

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Цивина едва не оказался в тюрьме за избиение.