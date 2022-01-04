Кожный зуд назвали признаком опасного заболевания печени

Зуд кожи может быть связан с серьезными проблемами с печенью. В частности, он может означать развитие стеатоза печени. При нем в клетках органа накапливается жир. Об этом пишет газета Express со ссылкой на представителей Госпиталя Джонса Хопкинса.

Из-за жирового перерождения печени может начаться воспалительный процесс или стеатогепатит. А самое опасное в жировой болезни печени то, что она протекает бессимптомно. Единственное, что ее может выдать — постоянный кожный зуд.

Другим опасным симптомом заболевания печени является возникновение на коже звездчатых паукообразных гемангиом, которые еще называют «паучками». Кроме того, на проблемы с печенью может указывать желтый оттенок кожи.

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