Новый любовник Макеевой хочет забрать детей у жены и «подарить» их актрисе

Новый любовник актрисы Анастасии Макеевой Роман Мельков бросил семью ради отношений со знаменитостью. Но, как рассказала его действующая супруга Светлана, на этом ее муж не остановился, и теперь хочет буквально отобрать через суд детей.

Относительно недавно стало известно, что у нынешнего бойфренда Макеевой в Словении живет жена с четырьмя детьми. Сообщалось, что мужчина уехал в Москву еще до карантина, изначально работал с актрисой, но потом внезапно перестал общаться с семьей и оказывать финансовую помощь.

«Пришлось уговаривать хозяина квартиры не выгонять нас на улицу, искать деньги. Я и сейчас в долгах, но стараюсь, как могу подрабатывать: даю уроки рисования, занимаюсь с детьми. Понимаете, мой мир рухнул!», — рассказала Светлана в интервью Starhit.ru.

Instagram @makeevan

Она также добавила, что пыталась поговорить и с мужем, и с самой Макеевой, чтобы как-то решить эту ситуацию, однако Роман игнорировал жену, а актриса порекомендовал ей пойти в судомойки.

«Решила, что должна бороться за семью, за наших детей, поэтому вновь написала Анастасии, когда они отдыхали в Турции. Ее ответ меня еще больше поверг в отчаяние. Она посоветовала мне идти мыть посуду, зарабатывать на жизнь, а не сидеть у мужа на шее», — поделилась брошенная женщина.

И с потерей супруга Светлана уже готова была примириться, но Роман выкинул новый фокус, заявив, что их дети должны переехать в Москву и жить не с родной матерью, а с ним и его новой возлюбленной. Для этого мужчина готов обратиться в суд.

«Мне так тяжело слушать угрозы о том, что меня лишат родительских прав, у меня заберут детей. Да куда их заберут и к кому? Судя по очень загруженному графику папы, связанному с обслуживанием потребностей̆ Анастасии, времени свободного у него нет. К тому же дети плохо относятся к Анастасии», — посетовала Светлана, добавив, что все рассказы о том, что Макеева нравится детям, являются не более чем выдумкой.

Стоит отметить, что под всеми постами с совместными фото с Романом в соцсетях у актрисы отключены комментарии, поскольку Макеева столкнулась с настоящим шквалом критики и обвинений.

Как рассказал 5-tv.ru, Макеева собирается выйти замуж за своего поклонника бизнесмена Романа Мелькова. Ранее стало известно о четырех неудачных попытках актрисы забеременеть при помощи ЭКО. Порядка десяти лет она пытается стать мамой, прибегая к самым серьезным процедурам, однако результата это не принесло до сих пор.