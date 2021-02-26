«За кулисами падал»: друг актера из «Ворошиловского стрелка» о его болезни перед смертью

Ушедший из жизни 25 февраля актер Вячеслав Голоднов, известный по роли в фильме «Ворошиловский стрелок», был очень активным человеком, однако последние годы его жизнь омрачала болезнь, из-за которой ему очень тяжело приходилось работать на спектаклях. Об этом рассказал коллега артиста по Калужскому драматическому театру Ярослав Орляченко.

«Самый добрый, отзывчивый был человек, энергичный, детей любил, внуков всех своих. Он классный был друг, классный был отец, классный дед — во всех отношениях хороший был человек. О нем не остается никаких плохих воспоминаний ни у кого», — рассказал Орляченко.

В театре, поделился артист, Голоднов был великолепным работником, который до последнего дня выходил на сцену, хотя последнее время ему было тяжело.

«После спектаклей он за кулисами падал. „Шоу для настоящих леди“ для него особо тяжелым было», — пояснил Орляченко.

Он пояснил, что врачи диагностировали у Голоднова аритмию. Незадолго до смерти тот часто прибегал к помощи врачей из частных клиник, обследовался.

«Человек без капли зла, невероятный, один на миллион», — заключил коллега артиста.

Российский актер Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. После школы он поступил на режиссерское отделение Калужского культпросвет училища, которое успешно закончил. С 2005 года Голоднов трудился в Калужском драматическом театре. Известность ему принесли роли в таких картинах, как «Ворошиловский стрелок», «Шериф», «Танкисты своих не бросают» и других.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вячеслав Голоднов скончался в возрасте 72 лет. Прощание с ним пройдет в Калужском драматическом театре 27 февраля.