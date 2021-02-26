«Ворошиловский стрелок» и не только. Какими ролями запомнится Вячеслав Голоднов?

Далеко не все талантливые актеры становятся большими звездами. Многие из них обретают популярность выступая на театральных подмостках провинциальных театров, становясь народными не по титулу, но по факту. Так сложилась и судьба артиста Вячеслава Голоднова, который скончался 25 февраля, запомнившегося зрителям по небольшой роли в фильме «Ворошиловский стрелок». В память об актере 5-tv рассказывает, чем он был известен.

Вячеслав Николаевич родился 4 сентября 1948 года. Он окончил режиссерское отделение Калужского культпросвет училища в 1977 году, затем приступил к работе в Калужском муниципальном музыкальном театре и экспериментальном театре юного зрителя.

В конце 90-х артиста начали приглашать в кино. Роль веселого игрока в домино Славика Скарлатины в ленте Станислава Говорухина стала для него первой на большом экране.

teatrkaluga.ru

В 2002 году Вячеслава Голоднова пригласили в Калужский драматический театр на роль распорядителя танцплощадки в спектакле «Если любишь, найди». Следующей его работой была роль в спектакле «Завтра была война» по одноименной книге Бориса Васильева. А с 2005 года Голоднов стал актером Калужского областного драматического театра на постоянной основе.

С 2007 по 2015 год Голоднов сыграл в четырех фильмах: «Сырые дрова», «Шериф», «Танкисты родных не бросают», «Черта», однако все это время артист не оставлял родной театр и продолжал играть в таких спектаклях, как «Трехгрошовая опера», «Смешные деньги», «Приходи и уводи» и других.

Последнее время Голоднов страдал от аритмии. Его коллега Ярослав Орляченко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что особо тяжело артисту давалась роль в «Шоу для настоящих леди», после которого он обычно чувствовал себя плохо и задыхался. При этом Вячеслав Николаевич не оставлял сцену до последнего момента, несмотря на почтенный возраст, оставаясь жизнерадостным и энергичным человеком, любящим отцом и дедушкой.

Жизнь артиста оборвалась на 73-м году 25 февраля 2021 года. Причина смерти на данный момент неизвестна. Как писал 5-tv.ru, прощание с артистом состоится в Калужском драматическом театре 27 февраля.