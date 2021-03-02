С верой в душе и с юмором по жизни: искрометные шутки скончавшейся экс-солистки Little Big

Экс-солистка группы Little Big, актриса, дизайнер и певица Анна Кастельянос ушла из жизни 28 февраля в возрасте 39 лет. Предположительной причиной смерти стала сердечная недостаточность. За яркую, незаурядную внешность, артистизм и жизненную энергию поклонники называли ее «маленьким счастьем».

Анну Кастельянос чаще всего называют экс-солисткой группы Little Big, и она действительно стояла у истоков популярного ныне коллектива, который зародился буквально на маленькой кухней ее квартиры. Именно она привела в группу солистку Олимпию Ивлеву, участвовала в создании первых клипов коллектива. Однако при этом Кастельянос была самостоятельной творческой личностью, которая стала знаменитой еще до Little Big, снимаясь в фотосессиях глянцевых журналов, клипах российских артистов, сериалах. В последние годы она также снималась в кино, участвовала в перформансах, занималась дизайном одежды и модельным бизнесом.

Несмотря на эпатажный образ, в котором Анна Кастельянос чаще всего появлялась на публике, в жизни она была другим человеком. Кастельянос очень любила детей и девять лет проработала в школе, кроме того, она была верующим человеком и поздравляла друзей в соцсети с православными праздниками.

И все же в первую очередь она была артисткой, чья необычная внешность стала ее изюминкой и в сочетании с яркими нарядами, прическами и макияжем принесла ей популярность. Отличалась Анна и остроумием, в чем можно убедиться, прочитав ее посты в Instagram. В память о покойной артистке 5-tv.ru собрал ее самые яркие шутки.

Кастельянос вспоминала, что главной фишкой первых клипов группы Little Big было то, что все они делались практически на коленке: не было ни бюджета на съемки, ни спонсоров, ни раскрутки. Все что творили, творили за идею. В том числе, в экстремальных условиях.

«Зима, не приходи», — подписала артистка пост 2018 года.

Instagram @annakast

Примерять на себя неожиданные образы было в характере артистичной Анны Кастельянос. Она умела создать поклонникам настроение и заставить их посмеяться.

«Хабиб меня вдохновил! Спасибо!», — пошутила артистка.

Instagram @annakast

Все, кто знал артистку при жизни, говорят о ее неиссякаемой энергии и жизнелюбии. «В ней жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех», написал после смерти Кастельянос лидер Little Big Илья Прусикин.

«Преимущество этого байка — его не пожелают угнать, но минус его — под КАМАЗом не заметят», — поделилась артистка весной 2019 года.

Instagram @annakast

У Анны Кастельянос в центре Петербурга был тату-салон. Шоумен Стас Барецкий признался, что хотел разгромить его после того, как увидел «фотографию с татуировкой своего лица на заднице у одного товарища». В свою очередь Кастельянос заявила, что ничего обидного в таком тату не видит.

«Когда у вас порвался носок, Микеланджело поможет, протянет руку, а может и обе!» — прокомментировала Кастельянос пост с фотографией тату в июне 2019 года.

Instagram @annakast

Юмор артистки, как и все ее творческая деятельность, часто был провокационным и эпатажным. За это артистку и любили поклонники.

«Съемки… Я мамочка, а это мои „Интердевочки“», — подписала она летнее фото 2019 года.

Instagram @annakast

Ушедшая из жизни 28 февраля экс-солистка группы Little Big Анна Кастельянос, известная публике как Анна Каст, до последнего дня боролась с тяжелой болезнью. Знаменитости была поставлена третья группа инвалидности. Женщина не могла самостоятельно вставать. Ей на помощь регулярно приходили волонтеры.

В злополучный день Анну пришла навестить одна из добровольцев. Девушка обнаружила бывшую солистку Little Big без признаков жизни и сообщила о произошедшем в экстренные службы. По некоторым данным, накануне гибели знаменитость жаловалась на плохое самочувствие. Об истинных причинах смерти Анны Кастельянос пока ничего не известно.