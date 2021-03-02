Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев попал в реанимацию

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Нюра Незванова
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У бронзового призера летних Олимпийских игр 1980 года диагностирован острый коронарный синдром и инфаркт.

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев попал в реанимацию

Фото: ТАСС / Машков Юрий

Заслуженный тренер РСФСР по футболу Олег Романцев находится в состоянии средней степени тяжести в реанимации одной из московских больниц. Как стало известно 5-tv.ru, 67-летнему спортивному деятелю диагностирован острый коронарный синдром и инфаркт.

Большую часть тренерской карьеры Романцев провел в московском «Спартаке», выиграв с «красно-белыми» восемь чемпионатов России. Он стал самым титулованным тренером в истории чемпионатов РФ по футболу. Также он дважды возглавлял сборную России в 1994—1996 и 1998–2002 годах, где довел ее до финальных этапов чемпионата Европы (1996) и ЧМ мира по футболу (2002).

С 2009 по 2012 являлся тренером-консультантом «Спартака».

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