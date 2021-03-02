Олеся Малибу показала в Instagram видео с места нападения. Ранее девушка заявила, что в метро ее начал душить давно преследующий фанат.

На кадрах модель едет на эскалаторе вместе с сотрудниками полиции и мужчиной, которого обвиняет в нападении. Тот отрицает все заявления знаменитости.

«Довел меня до слез. В угол сюда вот посадил, начал меня душить за шею, все это видели!» — жалуется правоохранителям Малибу.

Instagram @monashkaoo

Полицейские выслушали девушку и предложили пройти в отделение, чтобы составить жалобу. Однако в финале видео предполагаемый нападавший, которого вели перед собой стражи порядка, благополучно сбежал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трубача «Машины времени» сильно избили в центре Москвы.