«В угол посадил!» — видео с места нападения на Олесю Малибу в московском метро
Модель заявила, что уже написала на мужчину заявление в полицию.
Фото, видео: Instagram @monashkaoo
Олеся Малибу показала в Instagram видео с места нападения. Ранее девушка заявила, что в метро ее начал душить давно преследующий фанат.
На кадрах модель едет на эскалаторе вместе с сотрудниками полиции и мужчиной, которого обвиняет в нападении. Тот отрицает все заявления знаменитости.
«Довел меня до слез. В угол сюда вот посадил, начал меня душить за шею, все это видели!» — жалуется правоохранителям Малибу.
Полицейские выслушали девушку и предложили пройти в отделение, чтобы составить жалобу. Однако в финале видео предполагаемый нападавший, которого вели перед собой стражи порядка, благополучно сбежал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трубача «Машины времени» сильно избили в центре Москвы.
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