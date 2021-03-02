«Она меня кормила»: Валерий Афанасьев назвал имя актрисы, с которой изменил жене

Известный советский и российский актер Валерий Афанасьев изменял третьей жене Анне с актрисой Марией Ароновой. Об этом он честно рассказал в беседе с Борисом Корчевниковым в новом выпуске программы «Судьба человека».

Отношения с Ароновой были короткими: несколько месяцев тайных встреч, затем еще полтора — совместной жизни.

«У меня было сложное время. Наш театр, где я работал, был закрыт. Если уж так, то Мария меня кормила. Кормила, одевала, помогала мне очень. Она хотела создать свою семью, — рассказал он ведущему. — Но произошло то, что произошло. И я понимал, что мы не сможем, два сильных, но разных человека. Но эти полтора месяца, что были вместе, мы прожили очень счастливую жизнь».

Безработный Афанасьев занимался домом и ребенком (Владиславом Гандрабурой — сыном Марии Ароновой — Прим. ред.), пока сама актриса работала и содержала их всех.

«Для мужчины это тяжело, когда тебя кормит любимая женщина. Для меня было невыносимо. Собрал вещи, взял гитару и ушел. Она еще и помогала собирать», — коротко пояснил он.

После романа с Ароновой Афанасьев вернулся к жене. Это была не первая его измена, и жена приняла его обратно.

«Про меня она все знала. Если и были увлечения, она закрывала на это глаза. Она была очень мудрой, она знала, что я с ней», — пояснил актер Корчевникову.

YouTube / Россия 1

Было в третьем браке актера и другое. Однажды уже самому Афанасьеву пришлось испытывать муки ревности. Он решил, что Анна ему изменяет, хотя доказать этого до сих пор не смог.

«Появился какой-то человек, с которым она была близка, наверное. Она мне в этом не признавалась. Потом прошло какое-то время, она успокоилась. Я тоже думал, разводиться ли, уходить из семьи, но были дети. Но я спустил все на тормозах, я свечей не держал, но это не значит, что я забыл», — пояснил он.

В итоге с Анной Валерий Афанасьев жил 40 лет до самой ее смерти в декабре 2015 года. У них родились двое сыновей — Константин и Егор. Уже после кончины супруги актер снова отправился под венец — его избранницей стала молодая актриса Наталья, пишет «Дни.ру».

Зрители «Судьбы человека» остались в недоумении после двух выпусков с участием Валерия Афанасьева.

«Никогда бы не подумала, что за его спиной четыре брака»;

«Очень ненадежный мужчина! Разочаровалась!»;

«Была о нем лучшего мнения…»;

«Да, ходок еще тот», — написали они в комментариях на YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Алена Апина рассказала о состоянии Бориса Моисеева в программе «Судьба человека».