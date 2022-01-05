Женщины, заботящиеся о своем здоровье, часто сталкиваются с огромным перечнем анализов, которые предлагают сделать различные клиники, однако далеко не все из них являются обязательными. Врач акушер-гинеколог Наталья Гончарова рассказала 5-tv.ru, как избежать лишних затрат.

По ее словам, необходимо обратиться к специалисту, который в зависимости от клинической картины и объективных данных назначит необходимое обследование.

«Из обязательного минимума, необходимого для женщин репродуктивного возраста, один раз в год нужно сдавать онкоцитологию — это можно сделать бесплатно в женской консультации или платно в любой частной клинике, а также УЗИ малого таза — один раз в год», — отметила гинеколог.

Все остальное, утверждает Гончарова, необходимо обсуждать со своим лечащим врачом в зависимости от жалоб, клинических проявлений и объективного статуса пациентки.

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