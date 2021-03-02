Россиянке, пожаловавшейся на харассмент экс-посла Швейцарии, грозит суд

Обвинение в сексуальном домогательстве экс-посла Швейцарии в России Ива Россье обернулось для переводчицы Натальи Полуэктовой не только увольнением из дипведомства, но и уголовным делом, возбужденным против нее по инициативе настойчивого иностранца в России. Именно такой итог получила ее попытка отсудить у посольства королевства невыплаченные при увольнении 5,5 миллионов рублей. Наказывать обидчика за рубежом отказались, деньги не выплатили, зато жертву обвинили в мошенничестве. Сейчас защищать в российском суде пострадавшую от возможного харассмента россиянку взялся Александр Добровинский.

В беседе с 5-tv.ru юрист отметил, дело Натальи ярко иллюстрирует истинное отношение европейцев к этой щепетильной теме.

«С одной стороны — они создают специальное движение #MeToo, осуждающее сексуальное насилие и домогательства к женщинам. С другой стороны — закрывают глаза на сексуальное насилие, которое происходит у них практически под носом. И эти двойные стандарты, особенно в отношении женщин нашей страны, я считаю — недопустимы», — заявил Добровинский.

По его словам, следствие по делу до сих пор велось исключительно на основе данных, предоставленных самим экс-послом. Однако в деле не учитывались результаты двух аудитов, которые показали невиновность Полуэктовой.

«Обе проверки показывают отсутствие каких-либо нарушений со стороны Натальи. Посол сфальсифицировал доказательства финансовых нарушений. Которые объективно могут опровергнуть эти два аудита. Но их почему-то следствие не поднимает», — считает юрист.

По словам самой Натальи, ее пример может быть полезен для других россиянок, столкнувшихся с харассментом со стороны граждан других государств.

«Сейчас я снова полна уверенности, что мое доброе имя будет восстановлено, а виновный — наказан. Я надеюсь, что моя история послужит примером для других женщин, которые сталкиваются с домогательствами от некоторых иностранцев, очевидно, считающих, что приехали в страну третьего мира, где женщина бесправна», — сказала Полуэктова.

Предварительное заседание суда назначено на 10 марта, добавил юрист. По его словам, сейчас у дела есть шанс на то, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Ведь на момент, когда Наталья подала жалобу, ее обидчик был в статусе посла Швейцарии в РФ, а значит имел дипломатическую неприкосновенность. Сейчас Россье уже не является представителем королевства в России, поэтому будет должен отвечать по закону, считает Наталья и её защитники.

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