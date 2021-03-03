«Садистические особенности»: сексолог разобрал ситуации, аналогичные скандалу Быстрова с Семенович

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 002

О проблемах у мужчины говорят как повышенный интерес к женской груди, так и полное отторжение дам с пышным бюстом, считает специалист.

Фото, видео: Instagram @ann_semenovich; 5-tv.ru

Почти месяц не утихает в сети шум после того, как бывший член сборной РФ по футболу Владимир Быстров резко высказался про экс-фигуристку Анну Семенович. Спортсмен заявил в одном из интервью, что если бы девушка хотела остаться в профессии, она «отрезала бы сиськи». Звезда не осталась в долгу и теперь подает на игрока в суд за оскорбление чести и достоинства. 

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал несколько причин аналогичных высказываний мужчин в адрес женщин.

«Если при описании присутствуют сцены членовредительства, можно заподозрить садистические особенности у человека, который высказывает подобные мысли», — заметил сексолог.

Женская грудь, по его словам, часто привлекает внимание мужчин, и это нормально. Таким образом они оценивают барышню с репродуктивной точки зрения — будет ли она способна вскормить детей. Однако как чрезмерный интерес к дамским прелестям, так и полное неприятие говорят о некоторых проблемах у мужчины. 

«Если для мужчины женская грудь является чем-то отталкивающим, здесь уже могут быть проблемы другого характера. Например, связанные с половой идентификацией этого мужчины, часто еще не осознаваемой в полной мере», — рассказал сексолог.

Впрочем, Анна Семенович, которой досталось нелестное высказывание футболиста по поводу ее бюста, не стала лезть за словом в карман. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда ответила обидчику. Кроме того, в поддержку певицы высказались Виктория Боня и Рима Пенджиева.

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