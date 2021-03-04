Экс-жена Грачевского сбежала со съемок телешоу после обвинений в изменах

Бывшая супруга режиссера Бориса Грачевского быстро покинула студию съемок телепрограммы «Пусть говорят», куда Анну Панасенко пригласили в качестве гостьи. Причиной стало обвинение в регулярных изменах ныне покойному руководителю киножурнала «Ералаш».

Изначально Панасенко рассказывала о светлых чувствах, которые испытывала к Грачевскому в супружестве. Однако зрители и другие гости быстро осекли ее, напомнив, что девушку неоднократно уличали в изменах.

В ответ на это бывшая супруга сменила тон, заявив, что Грачевский никогда не любил ее, тогда как все ее чувства были обращены к нему.

«Я его любила, а он позволял себя любить. Думаю, он не любил меня так сильно, как я его», — пояснила Панасенко.

Сладкие слова об искренних чувствах так и могли бы продолжаться до конца программы, но слово взял друг режиссера актер Владимир Долинский. Артист пристыдил Панасенко, заявив, что она эмоционально опустошила Грачевского, а это, в свою очередь, отразилось на его здоровье.

«Это она виновата в смерти Бориса. Ее измена подорвала ему здоровье. Он очень переживал, сердце болело от этого. Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом», — выкрикивал Долинский.

Крыть оказалось нечем, и Анна Панасенко спешно удалилась из студии прямо во время съемок. Вернуться она согласилась лишь после того, как Долинский покинул съемочную площадку. Свое импульсивное поведение Анна объяснила тем, что устала от постоянных обвинений в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая супруга автора и идейного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского озвучила свою версию смерти режиссера. По ее мнению, причиной трагедии стала клиническая ошибка врачей.