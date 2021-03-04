«К больнице хоть не подходи» — жена Александра Маршала рассказала о его здоровье

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 555

В СМИ стремительно разлетелись слухи о госпитализации артиста в прединсультном состоянии.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Супруга Александра Маршала заверила поклонников в интервью для 5-tv.ru, что с 63-летним певцом все в порядке и он уже находится дома.

«С Александром все в порядке. Скакануло давление человек сам решил проверить. Сделать КТ, УЗИ сам… Не то, что увезли… А чтобы на всякий случай», — не скрывая улыбки говорит Наталья Минькова.

Она добавила, что сегодня Маршал для окончательного спокойствия поедет в больницу, чтобы сделать МРТ, но семья уверена, что ничего сверхестественного результаты осмотра не покажут.

«К больнице, хоть не подходи, называется», — смеется Наталья.

Как сообщалось ранее, сегодня утром в СМИ стремительно разлетелись слухи о госпитализации артиста в прединсультном состоянии.

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