«К больнице хоть не подходи» — жена Александра Маршала рассказала о его здоровье
В СМИ стремительно разлетелись слухи о госпитализации артиста в прединсультном состоянии.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Супруга Александра Маршала заверила поклонников в интервью для 5-tv.ru, что с 63-летним певцом все в порядке и он уже находится дома.
«С Александром все в порядке. Скакануло давление человек сам решил проверить. Сделать КТ, УЗИ сам… Не то, что увезли… А чтобы на всякий случай», — не скрывая улыбки говорит Наталья Минькова.
Она добавила, что сегодня Маршал для окончательного спокойствия поедет в больницу, чтобы сделать МРТ, но семья уверена, что ничего сверхестественного результаты осмотра не покажут.
«К больнице, хоть не подходи, называется», — смеется Наталья.
Как сообщалось ранее, сегодня утром в СМИ стремительно разлетелись слухи о госпитализации артиста в прединсультном состоянии.
Читайте также
80%
-1.06 88.88
-0.69
Нашли ошибку?