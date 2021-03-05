Видео со скопинским маньяком из гостиницы, откуда его выгнали
На кадрах видно, как Виктор Мохов просит по телефону помощи при заселении в отель.
Фото, видео: Wikimedia.org: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с Виктором Моховым, известным как скопинский маньяк, которого накануне освободили из тюрьмы. На кадрах видно, как бывший заключенный пытается заселиться в гостиницу, однако персонал ему отказывает в этом и со скандалом выгоняет.
«Алло, моя фамилия — Мохов, помогите заселиться», — просит скопинский маньяк по телефону.
В то же время работница гостиницы настойчиво прогоняет Мохова, не приводя подробных объяснений.
«Господин Мохов, уходите, пожалуйста, отсюда!» — кричит женщина.
После скандала, произошедшего в отеле, экс-заключенного забрали полицейские.
Ранее 5-tv.ru писал, что
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