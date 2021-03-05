Видео со скопинским маньяком из гостиницы, откуда его выгнали

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с Виктором Моховым, известным как скопинский маньяк, которого накануне освободили из тюрьмы. На кадрах видно, как бывший заключенный пытается заселиться в гостиницу, однако персонал ему отказывает в этом и со скандалом выгоняет.

«Алло, моя фамилия — Мохов, помогите заселиться», — просит скопинский маньяк по телефону.

В то же время работница гостиницы настойчиво прогоняет Мохова, не приводя подробных объяснений.

«Господин Мохов, уходите, пожалуйста, отсюда!» — кричит женщина.

После скандала, произошедшего в отеле, экс-заключенного забрали полицейские.

В 2000 Виктор Мохов, по версии следствия, похитил девушек 14 и 17 лет и почти четыре года удерживал их в подвале в городе Скопин. Одна из них, находясь в неволе, дважды рожала от него, однако маньяк отбирал детей. Он морил жертв голодом, избивал резиновым шлангом, держал без света и распылял в подвале слезоточивый газ. В 2005 году Скопинский районный суд приговорил маньяка к 17 годам колонии строгого режима, позже этот срок был изменен — до 16 лет 10 месяцев.