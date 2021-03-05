Караоке или семейный ужин? Как лучше провести 8 марта разным знакам зодиака

Приближается 8 марта — а значит самое время подумать, как и с кем отметить этот праздник. Астропсихолог и таролог Олеся Мезенцева дала советы девушкам и их спутникам — как лучше отметить торжество.

Козерог

Девушкам-Козерогам лучше отмечать праздник в рабочей обстановке, получить стандартные поздравления от коллектива, а дома провести этот день в роли хозяйки.

Водолей

Представительницам этого знака зодиака рекомендуется погрузиться в дружественную и веселую обстановку. Лучше всего для вечеринки в честь праздника подойдет караоке, желательно, чтобы танцы также присутствовали.

Рыбы

Женщинам-Рыбам лучше всего провести этот день в романтической обстановке, в полутемном ресторане за ужином со свечами. Кроме этого, астропсихолог порекомендовала сводить представительниц этого знака зодиака на концерт или устроить им необычное свидание, где они могли бы творчески проявить себя.

Овны

Девушки этого знака зодиака достаточно самостоятельны и энергичны. Им лучше всего начать праздник с раннего утра, а вечером продолжить радовать себя, пройдясь с подружками по магазинам. Таролог категорически не советует Овнам пропускать торжество, лежа на диване.

Телец

Хорошо провести Восьмое марта Тельцы могут, если возьмут передышку и понежатся в кровати дольше обычного, принимая поздравления от друзей и близких. Никаких домашних дел! Представительницам этого знака зодиака стоит побаловать себя. Астропсихолог советует отметить женский день вкусным ужином в ресторане.

Близнецы

Вечер в компании подруг с парой бокалов вина — идеальный вариант времяпрепровождения для милых дам-Близнецов. Впрочем, предварительно лучше посетить множество различных мероприятий, чтобы получить максимум ярких эмоций и впечатлений от этого дня.

Рак

Остаться дома, приготовить вкусную еду для себя любимой и позвать гостей на праздничный ужин — так Ракам советует отметить Международный женский день астропсихолог. Насладитесь домашним теплом и уютом — лучшего повода для этого не придумаешь.

Лев

Ярко, пышно, незабываемо — под этим девизом должен пройти праздник для эксцентричных женщин-Львов. Посетите мероприятие, где вы сможете блеснуть своим нарядом и умом перед окружающими, рекомендует специалист по звездам.

Девы

Тихий семейный ужин с родными дома или в ресторане — выбор зависит от вашего настроения. Таролог рекомендует окружить себя действительно важными и близкими людьми — это сделает праздник особенным.

Весы

Девушки-Весы хотят получить много подарков и внимания, чтобы вовсю насладиться своей природной женственностью.

Скорпион

Доминирующий знак зодиака, которому всегда сложно угодить. Хорошо бы вашей второй половинке удивить вас, а если рядом нет спутника жизни — сделайте все, чтобы поразиться самой себе.

Стрелец

Будьте независимы и свободолюбивы. Все зависит только от вас. Если вы хотите встретиться с подругами, или провести вечер в баре — действуйте. Вам больше остальных нужно ощутить внутреннюю свободу в этот день.

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