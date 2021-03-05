Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 марта для всех знаков зодиака

Знание рун позволяет составить очень четкий прогноз на будущее. Однако даром правильного их чтения обладают немногие. Рунический провидец Игорь Вечерский — один из них. Эксперт не раз предсказывал мировые катастрофы и события в жизни знаменитостей. Специально для 5-tv.ru он составил рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 марта.

Овен

Перевернутый лагуз, перевернутый альгиз и дагаз не рекомендуют рисковать и идти ва-банк. Серьезные дела лучше отложить на потом, заняться «текучкой» и самосовершенствованием. Также стоит уделить время своим возлюбленным — не меньше, чем работе.

Телец

Перевернутая кено, перто и райдо в перевернутом положении советуют не устраивать путешествия и деловые поездки в ближайшие дни. При этом для работы время удачное — можно достичь давно поставленной цели, добиться повышения и признания коллег. Также можно наладить отношения со своими близкими.

Близнецы

Ингуз, тейваз и иса помогут добиться поставленных целей как в текущих делах, так и в реализации планов на будущее. Неделя будет удачной как для работы, так и для сферы личных отношений. Самое время наладить связь со своими возлюбленными.

Рак

Эйваз, перевернутая вуньо и перевернутый уруз говорят о том, что ресурсов на реализацию всего задуманного может просто не хватить. Вместо этого стоит немного отдохнуть и накопить силы для новых попыток изменить жизнь в лучшую сторону. Также это неплохое время, чтобы решиться на серьезные перемены в жизни.

Лев

Ансуз, перевернутая кено и перевернутая беркана рекомендуют прислушаться к советам родных и близких — тех, кому можно доверять. Это поможет увидеть себя их глазами, оценить свои возможности и реализовать скрытый потенциал.

Дева

Ингуз, перевернутый уруз и перевернутый отал не рекомендуют заключать важные финансовые сделки или покупать недвижимость. Зато можно рассчитывать на хорошие эмоции, заряд бодрости и вдохновение.

Весы

Тейваз, хагалаз и гебо рекомендуют вам заняться сферой личной жизни. Появится немало возможностей разобраться с токсичными отношениями или выстроить коммуникацию с любимым человеком, чтобы решить проблемы мирно.

Скорпион

Вуньо, перевернутый турисаз и ансуз советуют прислушаться к себе и пересмотреть свои жизненные цели. Быть может, стоит сместить акцент на другие важные задачи, которые кажутся несущественными и второстепенными.

Стрелец

Тейваз, феху и перевернутая лагуз предрекают появление неплохих возможностей в финансовой сфере. Возможны улучшение собственного благосостояния, а также повышение зарплаты. Однако есть и риск неудачных инвестиций. Стоит быть внимательнее — тогда эта опасность трансформируется в положительные изменения в жизни.

Козерог

Перевернутый турисаз, эйваз и перевернутый альгиз рекомендуют избегать конфликтов. Впрочем, даже жизненные неурядицы не помешают выполнить задуманное.

Водолей

Перевернутая беркана, лагуз и дагаз откроют возможности для реализации амбициозных планов, особенно если не спешить и действовать последовательно. Стоит избегать конфликтных ситуаций, стресса и ссор, идти на компромисс.

Рыбы

Перевернутый ансуз, йера и наутиз говорят о том, что стоит обратить внимание на свою работу. Нужно пересмотреть свой подход к решению проблем — возможно, в попытке сохранить баланс, вы упускаете что-то важное. Также руны рекомендуют пересмотреть свои жизненные приоритеты, проанализировать действия. Это позволит избежать ошибок и открыть для себя новые возможности.

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