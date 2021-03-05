«Просил отдать в хорошие руки»: скопинский маньяк мечтает увидеть своих сыновей

Виктор Мохов, он же — скопинский маньяк, в интервью Telegram-каналу 112 рассказал, почему решил избавиться от детей, которых родила ему одна из заложниц — Лена, и намерен ли их искать.

По словам 70-летнего Мохова, он полностью раскаялся в совершенном преступлении и понес заслуженное наказание — 17 лет в заключении. В 2021 году одному из его сыновей, рожденному в неволе, исполняется 18 лет, другому — уже 20. На вопрос хотелось ли ему увидеть детей, Мохов ответил:

«Да, один Владик, другой Олег. А где они, как найти, можно ли познакомиться — как узнать? Посмотреть на них очень хотел бы. <…> Я специально, чтобы они выжили, не умерли, я их специально отнес в подъезд и оставил там», — сказал он.

Он пояснил, что не мог оставить их у себя, так как «нет на них документов».

«Потом скажут: „Где я их взял, украл что ли?“ Не мог оставить. Я бы с удовольствием оставил, но не мог этого сделать. Другого варианта не было» , — говорит Мохов.

Скопинский маньяк рассказал, что имена детям дали девочки, а он, когда подкинул их в подъезд, оставил там записки — «Как зовут, когда родился, день, год. И просил отдать в хорошие руки».

«Тайна усыновления не разглашается, но я даже не знаю. Так, хотелось бы увидеть своих сыновей конечно» , — сказал Мохов.

В завершение беседы Мохов сказал, что не отказывался от детей и плохого им не желает. Он оставил бы их себе, однако «не было такой возможности».

Скопинский маньяк вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. Его поймали в 2004 году, выяснилось, что он держал в бункере двух девушек, которых насиловал, бил и морил голодом.