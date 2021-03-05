«Просил отдать в хорошие руки»: скопинский маньяк мечтает увидеть своих сыновей
Виктор Мохов рассказал, почему не оставил детей, родившихся от пленницы, себе.
Фото, видео: Telegram @ENews112; 5-tv.ru
Виктор Мохов, он же — скопинский маньяк, в интервью Telegram-каналу 112 рассказал, почему решил избавиться от детей, которых родила ему одна из заложниц — Лена, и намерен ли их искать.
По словам 70-летнего Мохова, он полностью раскаялся в совершенном преступлении и понес заслуженное наказание — 17 лет в заключении. В 2021 году одному из его сыновей, рожденному в неволе, исполняется 18 лет, другому — уже 20. На вопрос хотелось ли ему увидеть детей, Мохов ответил:
Он пояснил, что не мог оставить их у себя, так как «нет на них документов».
Скопинский маньяк рассказал, что имена детям дали девочки, а он, когда подкинул их в подъезд, оставил там записки — «Как зовут, когда родился, день, год. И просил отдать в хорошие руки».
В завершение беседы Мохов сказал, что не отказывался от детей и плохого им не желает. Он оставил бы их себе, однако «не было такой возможности».
Скопинский маньяк вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. Его поймали в 2004 году, выяснилось, что он держал в бункере двух девушек, которых насиловал, бил и морил голодом.
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