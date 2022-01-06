«Речь не мальчика, а мужа»: как воспитать сына настоящим мужчиной

Правильное воспитание накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь ребенка. Но далеко не у всех родителей получается вырастить своих сыновей настоящими мужчинами.

Детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра рассказала 5-tv.ru, какие три направления важно учитывать при воспитании мальчика.

Мужской пример

Даже если отца нет рядом, у мальчика должна быть перед глазами «мужская» модель поведения. В противном случае его мироощущение будет идти от противного — не быть похожим на девочек.

Женщины в большинстве своем окружают мальчиков в детстве.

«Няни — девочки, мама — конечно, тоже девочка, и воспитатели в дошкольных и школьных учреждениях чаще всего тоже девочки, — говорит Наталья Искра. — Поэтому, если семья неполная или папа по работе крайне редко бывает дома и не участвует в воспитании мальчика, надо подумать, где он мог бы видеть мужское поведение».

Любой родственник или представитель сильного пола не подойдет. Это должен быть человек, пример которого помог бы сформировать личность мальчика.

Возможность делать выбор

Отцам в воспитании сыновей в основной своей массе проще отпустить вожжи, позволить мальчикам набивать «шишки» и набираться собственного опыта. Женщинам это дается сложнее — желание все контролировать ради блага ребенка не всегда приносит хорошие результаты.

«Свобода воли, выбор и ответственность — это три кита воспитания ответственного мужчины, который потом сможет постоять за себя, довести дело до конца, — пояснила психолог. — Поэтому очень важно, чтобы мама и другие родственники, особенно бабушки, не опекали чрезмерно мальчика».

Впрочем, этот совет подойдет и отцам — особенно чрезмерно заботливым. Следует стараться сохранять спокойствие. И вмешиваться в конфликтные ситуации у ребенка можно только тогда, когда его здоровью, ментальному и физическому действительно угрожает опасность.

«Если можно еще потерпеть и не помогать — надо терпеть до последнего. Не помогать забираться на дерево, не разбираться, если у него конфликт со сверстниками, и он потенциально не опасный, — рассказала Искра. — Золотое правило — если конфликт происходит по горизонтали у детей одного возраста, то лучше в него не вмешиваться».

Развитие эмоционального интеллекта

Не нужно воспитывать мальчика с установкой, что «мужчины не плачут».

«Тогда он вырастет в глубоко чувствующего мужчину, который сможет и любить, и заботиться о своих близких, и понимать, что другие люди могут чувствовать себя не очень хорошо в ситуациях, им создаваемых», — резюмировала психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли материться при детях и как реагировать на брань из уст ребенка.