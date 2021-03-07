🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 марта, убывающая Луна в Козероге велит некоторым знакам разогнать прочь свои страхи и идти навстречу судьбе. Другим же стоит остановиться и не спешить.

♈ Овен

Вам хочется покоя и умиротворенности. Состояния счастья, к которому так стремятся люди, порой бывает достичь очень просто. Отпустите все свои зажимы и заморочки, проведите день так, как вам хочется. Вы поймете, что иногда для гармонии нужно просто позволить себе быть собой.

Космический совет: позвольте себе быть собой.

♉ Телец

Сегодня вам стоит быть внимательными к себе. Контролируйте свои эмоции и прежде чем сделать что-либо, задайте себе вопрос — действительно ли я этого хочу? Возможно, окружающие будут не во всем с вами согласны. Будьте осторожны, не вступайте в ненужные споры и пустые дискуссии.

Космический совет: прислушивайтесь к себе.

♊ Близнецы

Страх — главный противник любви. Вспомните об этом, Близнецы. Обратите внимание на то, чего именно вы боитесь. Проведя анализ своего страха, вы разобьете его легко, как хрустальный шар. Вооружитесь силой своего чувства, это поможет вам укрепить романтические отношения. Одиноким Близнецам сегодня стоит быть внимательными к окружающему миру — возможна встреча с человеком вашей судьбы.

Космический совет: пора преодолеть страх ради любви.

♋ Рак

Вспомните о правиле бумеранга. Это не предостережение, а дружеский совет. Не так давно вы сделали что-то бескорыстное и доброе, и вскоре оно вернется к вам. Подумайте о том, чего бы вам хотелось. Только непременно сформулируйте свой запрос и направьте в космос. Сегодня для вас, Раки, в Небесной канцелярии день открытых дверей.

Космический совет: сформулируйте свое желание.

♌ Лев

Вы на пороге новой жизни. Вы проделали путь, преодолели преграды, но так и не смогли отпустить прошлое. Если есть возможность, поговорите с человеком, который держит вас в этой истории. Поверьте, диалог поможет разрешить спорные вопросы и освободиться от бремени. Не бойтесь быть открытым и проявлять эмоции.

Космический совет: время отпустить прошлое.

♍ Дева

Вы сильно выросли в духовном и личностном плане за последние несколько месяцев. Вы уже почти готовы к тому, чтобы освободиться от того, что вас мучает. Не бойтесь, что вам не хватит сил или времени. Помните, все, что вам нужно, у вас есть. А если чего-то не хватает, Вселенная позаботится о том, чтобы вы ни в чем не нуждались.

Космический совет: Вселенная о вас позаботится.

♎ Весы

Вы стоите перед решением задачи, знаете правильный ответ, но сомневаетесь. Обратите внимание на знаки, которые вам посылает мир. Они на каждом шагу, просто вы их не замечали. Нужный вам сигнал поможет принять решение и не ошибиться.

Космический совет: обращайте внимание на знаки.

♏ Скорпион

Сценарий вашей жизни не высечен на камне. И это хорошая новость, Скорпион. Вы можете выбрать любой вариант или сочинить собственный. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы осознать себя в моменте и задать вектор своему движению. Вы — автор книги своей жизни, дерзайте же!

Космический совет: напишите сценарий вашей жизни.

♐ Стрелец

Период затишья завершился, вас ждет мощный толчок для развития. Причем, как на личном фронте, так и в профессиональном плане. Соберитесь с силами, и вперед! Не удивляйтесь, что вам будут помогать случайные люди. Этот день будет богат на события, которые помогут вам продвинуться к своей цели.

Космический совет: не удивляйтесь неслучайным случайностям.

♑ Козерог

Вы достаточно долго выжидали, чтобы выбрать подходящее время для вашего начинания. Момент настал, пора действовать. Это отличный день для того, чтобы сделать первый шаг. Проблемы, которые вам раньше мешали, отступят на второй план, у вас все будет получаться. Главное, не теряйте время.

Космический совет: не теряйте время, пора действовать.

♒ Водолей

Ваша ценность не измеряется вашей производительностью. Вы много вложили сил в одно дело, и теперь пришло время отдохнуть. Плоды ваших трудов еще зреют, но вы уже можете отложить в сторону инструменты. Проведите день без забот, отдаваясь релаксу и безмятежности. Вы не перестанете от этого быть профессионалом.

Космический совет: дайте себе передышку.

♓ Рыбы

Нет прошлого, нет будущего, есть только настоящее. Это постулат вашего сегодняшнего дня. Перестаньте загадывать, строить планы на десять лет вперед и бежать перед паровозом. Успокойтесь, выдохните. Прочувствуйте всю прелесть жизни, обратите внимание на мелочи. Это поможет вам прочистить голову для нового забега по дороге жизни.

Космический совет: не заглядывайте в будущее.

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