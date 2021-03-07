От ожогов до облысения: какие подарки дарить на 8 марта крайне опасно

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В России стало появляться все больше мошенников, торгующих контрафактной продукцией.

Фото, видео: Depositphotos / poznyakov; 5-tv.ru

Итак, до 8 марта остался один день. И, дорогие мужчины, если вы еще не купили подарок, у вас не так много времени. Согласно соцопросам, треть всех женщин из года в год мечтает получить на праздник косметику и парфюмерию.

Этот тренд отлично чувствуют мошенники, которые торгуют контрафактной продукцией. Их мало заботит здоровье милых дам. Главное — сорвать куш на повышенном спросе, а там хоть трава не расти. Причем заливают во флаконы они такие духи, и пакуют в коробки такие кремы, что становится страшно за жизнь наших женщин. Там полный набор — от ожогов до облысения.

Что нужно делать, чтобы ваш подарок не стал поводом для похода к врачу, разбиралась Наталья Кириллова.

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