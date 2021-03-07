Какие симптомы говорят о возможном развитии рака языка? — Мнение онколога

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 3 477

Данное заболевание может лишить пациента возможности говорить и повлиять на качество его жизни.

Фото, видео: depositphotos / alexraths; 5-tv.ru

Рак языка — очень опасное заболевание, которое может серьезно повлиять на качество жизни человека. Этот вид онкологии может лишить человека возможности говорить, есть и нормально жить. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, онколог-хирург Михаил Маснянкин. Он пояснил, какие симптомы могут говорить о возможном появлении этого недуга.

«К основным факторам риска развития рака языка относят вредные привычки, курение, особенно в сочетании с крепким алкоголем, жевание различных смесей и различные фоновые заболевания», — сказал он.

Наибольшую опасность представляют такие болезни, как эритроплакия, лейкоплакия, трещины и язвы слизистой, хронические инфекции полости рта, хроническое повреждение слизистой оболочки языка. Привести к онкологии языка могут также зубы с разрушенными корнями или некачественные зубные протезы.

«Заболевание обычно начинается с развития узелка или трещины, появления неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой оболочке языка, — пояснил Маснянкин. — В запущенных стадиях возможно зловонное дыхание, разрушение опухоли, кровоподтек, кровотечение».

При появлении подобных симптомов или иных болезненных ощущений во рту нужно немедленно обратиться к специалисту. Это может спасти жизнь и остановить рак на ранней стадии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, люди с какой группой крови предрасположены к развитию онкологии.

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