Видео задержания москвича, подозреваемого в убийстве шестилетнего сына

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 465

Мужчина взял ребенка на выходные у своей бывшей жены.

Фото, видео: Depositphotos / lucidwaters; 5-tv.ru

Полиция задержала москвича подозреваемого в убийстве шестилетнего сына. 5-tv.ru публикует видео, на котором полицейские выводят мужчину из подъезда.

Выяснилось, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы (ДПС) одного из территориальных отделов МВД столицы. По предварительной информации, в момент совершения преступления он был сильно пьян.

Соцсети

Жестокое убийство произошло в одном из домов по Пролетарскому проспекту минувшей ночью. Местная жительница увидела в подъезде мужчину с ребенком, у малыша было разбито лицо. На место приехали стражи порядка, поиски привели их в одну из квартир: в ней полицейские обнаружили мертвого шестилетнего мальчика. На его теле имелись следы насильственной смерти. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Как писал 5-tv.ru ранее, было установлено, что мужчина взял сына у бывшей жены на выходные.

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