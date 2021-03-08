Видео задержания москвича, подозреваемого в убийстве шестилетнего сына

Полиция задержала москвича подозреваемого в убийстве шестилетнего сына. 5-tv.ru публикует видео, на котором полицейские выводят мужчину из подъезда.

Выяснилось, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы (ДПС) одного из территориальных отделов МВД столицы. По предварительной информации, в момент совершения преступления он был сильно пьян.

Соцсети

Жестокое убийство произошло в одном из домов по Пролетарскому проспекту минувшей ночью. Местная жительница увидела в подъезде мужчину с ребенком, у малыша было разбито лицо. На место приехали стражи порядка, поиски привели их в одну из квартир: в ней полицейские обнаружили мертвого шестилетнего мальчика. На его теле имелись следы насильственной смерти. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Как писал 5-tv.ru ранее, было установлено, что мужчина взял сына у бывшей жены на выходные.