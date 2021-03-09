Операция не спасла: как Татьяна Полякова боролась с онкологией?
Писательница боролась с раком в течение нескольких лет.
Фото, видео: ВКонтакте @Татьяна Полякова (Петрова); 5-tv.ru
Писательница Татьяна Полякова, скончавшаяся в ночь на 8 марта, несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Как рассказала 5-tv.ru менеджер автора Валерия Сергеева, она следовала всем предписаниям врачей после проведенной операции. Незадолго до смерти Полякова лежала в онкологическом диспансере.
«Ей помогали, сколько могли. Она человек очень дисциплинированный. Ей сразу, во-первых, сделали операцию, когда это стало известно (наличие рака - Прим. ред.). И операция была сделана прекрасно, как сказали специалисты. А потом поддерживающие процедуры — она все всегда проходила», — рассказала менеджер писательницы.
В конце января Полякова как раз приступила к написанию новой книги, добавила Сергеева. По ее словам, этому был посвящен последний пост писательницы в Instagram.
«Работа началась!» — поделилась с поклонниками Полякова 30 января.
Татьяна Полякова известна как автор почти сотни детективных романов. Ее произведения часто экранизировали. Самой популярной стала картина «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли. Писательницы не стало в ночь на 8 марта. Она скончалась дома во Владимире, где жила последние годы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как случайный спор сделал Татьяну Полякову популярной.
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