Скончавшаяся Полякова прожила с раком втрое дольше прогнозов врачей

Татьяна Полякова, скончавшаяся 8 марта в возрасте 61 года, боролась с раком легких почти семь лет. Как рассказала 5-tv.ru коллега писательницы Валерия Сергеева врачи не давали той больше пары лет, когда стало известно об онкологическом заболевании.

«Она почти семь лет прожила с онкологией. И когда она заболела, ей вообще давали очень небольшой срок. Я сейчас боюсь наврать, но год или два, не больше. Мы даже недавно с ней говорили, она смеялась — „Вот уже шесть лет, какая я молодец!“. Так что, еще бы — при таком диагнозе, и столько лет! И потом, она же проводила и КТ, и всякие обследования. Это же после операции никуда не делось. Она с этим жила», — рассказала Сергеева.

По ее словам, в последние месяцы уже пошли метастазы в печень. Некоторое время писательница провела в онкологическом центре в Обнинске, после чего вернулась домой — во Владимир. Ее не стало в ночь на 8 марта.

Незадолго до кончины она приступила к новому роману. Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе последнего произведения Татьяны Поляковой.