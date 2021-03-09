Скончавшаяся Полякова прожила с раком втрое дольше прогнозов врачей

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 062

Коллега писательницы раскрыла точный диагноз автора первоисточника к фильму «Тонкая штучка».

Фото, видео: ВКонтакте @Татьяна Полякова (Петрова); 5-tv.ru

Татьяна Полякова, скончавшаяся 8 марта в возрасте 61 года, боролась с раком легких почти семь лет. Как рассказала 5-tv.ru коллега писательницы Валерия Сергеева врачи не давали той больше пары лет, когда стало известно об онкологическом заболевании.

«Она почти семь лет прожила с онкологией. И когда она заболела, ей вообще давали очень небольшой срок. Я сейчас боюсь наврать, но год или два, не больше. Мы даже недавно с ней говорили, она смеялась — „Вот уже шесть лет, какая я молодец!“. Так что, еще бы — при таком диагнозе, и столько лет! И потом, она же проводила и КТ, и всякие обследования. Это же после операции никуда не делось. Она с этим жила», — рассказала Сергеева.

По ее словам, в последние месяцы уже пошли метастазы в печень. Некоторое время писательница провела в онкологическом центре в Обнинске, после чего вернулась домой — во Владимир. Ее не стало в ночь на 8 марта.

Незадолго до кончины она приступила к новому роману. Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе последнего произведения Татьяны Поляковой.

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