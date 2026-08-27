Музыкальная загадка: Долли Партон оставила после себя капсулу с песней

Тайну легендарной артистки планируется раскрыть только к ее столетию.
Фото: Chris Pizzello/AP/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певица Долли Партон спрятала в капсуле времени в своем парке неизданную песню
«Королева кантри» Долли Партон еще при жизни поместила в капсулу времени неизданную песню, которую мир сможет услышать через много лет. О необычном послании легендарной исполнительницы для потомков пишет портал Just Jared.
Капсула с секретной композицией «Мое место в истории» хранится в ее парке развлечений «Долливуд» в американском штате Теннесси. Вместе с записью трека певица положила CD-плеер, а также инструкцию для ее прослушивания.
Артистка желала, чтобы тайну капсулы раскрыли только к ее столетию — это произойдет не раньше 2046 года. При этом в одном из интервью она заявила, что решение спрятать песню было неправильным.
«Я написала песню и положила ее в коробку, чтобы ее открыли позже. Даже оставила плеер и все инструкции… Теперь я жалею об этом, потому что песня была по-настоящему хорошей», — сказала исполнительница.
Долли Партон умерла 25 августа в возрасте 80 лет в Нэшвилле. Причина смерти знаменитости неизвестна. В связи с ее уходом из жизни американский лидер Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в США. Глава государства также выразил ее родным и близким соболезнования.
Партон начала свою карьеру как автор песен в конце 1960-х. Ее хит «Jolene» стал классикой кантри и был перепет множеством исполнителей, а песня «I Will Always Love You», написанная в 1974 году, стала визитной карточкой Уитни Хьюстон в культовом фильме «Телохранитель». Свою творческую жизнь она продолжала до последних дней.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?