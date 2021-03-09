Коллега Поляковой раскрыла судьбу последней книги писательницы

Последняя книга Татьяны Поляковой, начатая ей в феврале этого года, так и останется недописанной. Об этом 5-tv.ru рассказала коллега скончавшейся писательницы Валерия Сергеева.

По ее словам, в марте выйдет в свет последнее произведение автора — 95-й по счету роман. Он называется «Особняк с выходом в астрал». Недописанная книга должна была продолжить серию «Я и Владан Марич».

«А там она начала 96-ю, я не думаю, что она успела. Потому что в феврале у меня последняя связь с ней была в WhatsApp 22-го. Она уже писала мне, что не может говорить и писать. За 20 дней она не могла роман написать», — сказала менеджер писателя.

Татьяна Полякова скончалась в ночь на 8 марта после продолжительной борьбы с онкологией. Она известна как автор почти сотни детективных романов. Ее произведения часто экранизировали. Самой популярной стала картина «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли. Серия книг «Я и Владан Марич» рассказывала о сыщике, который распутывает загадочные убийства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Полякова боролась с онкологией.