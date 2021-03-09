Коллега Поляковой раскрыла судьбу последней книги писательницы
96-е по счету произведение автор начала в феврале этого года.
Фото, видео: ВКонтакте @Татьяна Полякова (Петрова); 5-tv.ru
Последняя книга Татьяны Поляковой, начатая ей в феврале этого года, так и останется недописанной. Об этом 5-tv.ru рассказала коллега скончавшейся писательницы Валерия Сергеева.
По ее словам, в марте выйдет в свет последнее произведение автора — 95-й по счету роман. Он называется «Особняк с выходом в астрал». Недописанная книга должна была продолжить серию «Я и Владан Марич».
«А там она начала 96-ю, я не думаю, что она успела. Потому что в феврале у меня последняя связь с ней была в WhatsApp 22-го. Она уже писала мне, что не может говорить и писать. За 20 дней она не могла роман написать», — сказала менеджер писателя.
Татьяна Полякова скончалась в ночь на 8 марта после продолжительной борьбы с онкологией. Она известна как автор почти сотни детективных романов. Ее произведения часто экранизировали. Самой популярной стала картина «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли. Серия книг «Я и Владан Марич» рассказывала о сыщике, который распутывает загадочные убийства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Полякова боролась с онкологией.
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