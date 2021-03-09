«Чтобы не трясли бельем»: что будет с наследством Татьяны Поляковой?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 294

Коллега писательницы раскрыла судьбу коллекции фарфора скончавшейся знаменитости.

Фото, видео: ВКонтакте @Татьяна Полякова (Петрова); 5-tv.ru

Татьяна Полякова еще при жизни распорядилась, как следует обойтись с ее наследством. В частности, коллекцию фарфора она завещала своей внучке, рассказала 5-tv.ru коллега писательницы Валерия Сергеева.

По ее словам, как-то у них зашел разговор об имуществе. Задуматься о том, что будет после ее кончины, знаменитость заставили постоянные дрязги в новостях. Примеров того, как наследники звезд годами делят их квартиры и другие ценности, вываливая на публику все подробности личной жизни, хоть отбавляй. Все они печалили Татьяну Полякову.

«У нас просто зашел разговор, и она говорит: „Вот, я уже грамотно поступила. Понятно, что фарфоровые чашечки пойдут моей Зое“. Внучке. Сын — уже вполне взрослый, состоявшийся человек, упакованный. Просто она заранее сказала, что есть несколько достойных коллекций, вот они между внуками будут поделены. Это к вопросу о том, что надо уже при жизни употребить, чтобы потом все не трясли бельем на публику», — пояснила Сергеева.

Instagram @ polyakova_detektiv

Однако самый волнующий поклонников творчества Поляковой вопрос — что будет с авторскими правами и возможностью переиздания ее книг — так и остался открытым. Незадолго до кончины писательница начала работу над новым, 96-м по счету романом. А уже в марте, почти сразу после смерти знаменитости, в свет выйдет ее последнее оконченное произведение — «Особняк с выходом в астрал». Ранее 5-tv.ru писал о том, что будет с последним романом Татьяны Поляковой.

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