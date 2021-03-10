ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет больше других в эру Водолея

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Егор Измалкин
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С наступлением 2021 года началась новая астрологическая эпоха. Некоторым ее приход сулит большую удачу.

ТОП-5 знаков зодиака, которым повезет больше других в эру Водолея

Фото: Depositphotos / kues

Эра Водолея, которая, по утверждению астрологов, сменила эру Рыб, будет иметь сильное влияние на некоторые знаки зодиака — с наступлением 2021 года их ждет большая удача. Журнал «Лиза» рассказал о пяти представителях зодиакального круга, которым особенно повезет.

Овны

К каким бы успехам не стремились Овны в 2021 году — в любви, карьере — скорее всего, у них все получится. Планеты поддерживают представителей этого знака. Энергетический поток в эру Водолея заставляет их стремительно двигаться к достижению цели, чего бы это ни стоило.

Девы

Благодаря влиянию Водолея в этом году Девы будут генерировать идеи в десять раз чаще. Родившихся под этим знаком зодиака ждут успехи в предпринимательстве. Кроме того, у Дев возникнет внезапное желание отправиться в путешествие. Не нужно его игнорировать.

Скорпионы

Союз Стрельца и Водолея заставит Скорпионов выйти за пределы зоны комфорта. При этом атмосфера счастья и гармонии не будет покидать их в течение всего 2021 года. Стоит ожидать больше общения с семьей, друзьями и второй половинкой.

Стрельцы

Для Стрельцов все ускоряется. Любые изменения, которые предназначены для них, произойдут именно сейчас — и никаких задержек. Энергия новолуния придаст старт ряду проектов. Следующая глава вот-вот начнется, и это повод для радости.

Водолеи

Водолеи могут почувствовать себя в этом году очень энергичными. Сила воздушного знака вместе с возможностями огненного Стрельца зарядят вас беспечностью и готовностью покорить мир. Большинство аспектов жизни находятся в гармонии, необходимо использовать возможности, которые подбрасывает судьба.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 самых ленивых знака зодиака.

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