Деньги не пахнут: при обыске у главы Минздрава Алтая нашли тайник в туалете

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео обысков у главы министерства здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. На кадрах видно, что тайник был оборудован в туалете, под досками. В нем аккуратно завернутые лежали шесть миллионов рублей. Известно, что тайник министр показал оперативникам сам.

Как сообщалось ранее, Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова подозревают в получении взятки в особо крупном размере за аферу с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19. Оба были задержаны. В отношении министра и «правой руки» возбуждено уголовное дело. Размер взятки оценивается в 4,6 миллиона рублей.

По версии следствия, чиновники оказывали содействие коммерсантам в победе на аукционах для заключения госконтрактов. Уголовные дела, к слову, возбуждены и в отношении владельцев бизнеса, принимавших участие в данной афере как взяткодателей.