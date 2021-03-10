В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим россиянам

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Василий Заика
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По словам Дмитрия Пескова, эксперты администрации президента в контакте с правительством РФ продолжат работу над правильным решением по защите выплат от инфляции.

Фото, видео: Depositphotos / blinow61; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами ответил на вопрос об индексации пенсий работающим россиянам. По его словам, кремлевские эксперты во взаимодействии с представителями кабмина продолжат работу над правильным решением по защите выплат от инфляции.

«Действительно, вопрос по поручению президента был проработан в Кабинете министров и своевременно был доложен президенту, несколько вариантов были сформулированы. Далее в контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать с тем, чтобы выбрать единственный правильный вариант», — сказал Дмитрий Песков.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что правительство разработало ряд предложений по индексации пенсий работающим россиянам. Варианты улучшения пенсионного обеспечения наших сограждан были направлены в администрацию президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России упростили досрочный выход на пенсию для некоторых специалистов.

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