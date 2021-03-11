Консул РФ рассказал об отказе США продлевать разрешение на пребывание в стране

В США не только затягивают выдачу виз новым российским дипломатам, но и не продлевают текущие уже работающим представителям дипмиссии из России. Об этом РИА Новости рассказал генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

По его словам, ожидание документа в течение года уже стало привычным делом, и даже после столь длительного срока нет никакой гарантии, что виза будет выдана. Более того, исполняющие свои обязанности в США российские дипломаты не могут покинуть страну, будучи уверенными, что потом благополучно въедут обратно.

«Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода „билет в один конец“ в середине загранкомандировки», — посетовал Захаров.

Такое положение дел, по его словам, негативно сказывается на работе дипмиссии. В Генконсульстве рассчитывают, что Вашингтон пересмотрит свою политику в отношении выдачи виз дипломатам из России.

Сокращение дипкорпусов в России и США произошло в 2017 году после скандала с обвинением российских дипломатов в шпионаже. Тогда Вашингтон выдворил 60 сотрудников дипмиссии. После РФ были приняты ответные меры. В декабре 2020 года США закрыли генконсульство во Владивостоке и приостановили работу консульства в Екатеринбурге. Причиной была названа нехватка сотрудников. После этого Москва обвинила США в развязывании «визовой войны».

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