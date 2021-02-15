Болезни, бесплодие и годы забвения: жизнь и трагическая судьба певицы Аллы Иошпе

Новость о смерти певицы Аллы Иошпе потрясла ее знакомых, близких и поклонников творчества. Буквально накануне вышел новый выпуск программы «Судьба человека», где народная артистка РФ вместе с мужем певцом Стаханом Рахимовым поделилась с Борисом Корчевниковым рассказом о своей непростой жизни.

Превозмогая боль

Алла Иошпе родилась в 1937 году в Москве в еврейской семье. Детство ее было счастливым, но в десять лет из-за травмы ноги у нее развился сепсис. К счастью, врачам удалось спасти Алле жизнь, но это не освободило ее от дальнейших страданий. Многочисленные осложнения от перенесенной инфекции, серьезные проблемы со здоровьем и боли сопровождали певицу до конца дней.

Еще с детства Алла хотела выступать на сцене, но после школы поступила изучать филологию в МГУ. Но даже успехи в учебе и написание диссертации не давали забыть о детской мечте. Все свободное время Иошпе проводила на сцене — была солисткой симфонического оркестра МГУ. Постепенно она отошла от учебы и окончательно отдала себя музыке.

К этому времени Алла успела выйти замуж и родить дочь Таню, но ее первому браку не суждено было стать счастливым. В 1960 году Иошпе познакомилась с женатым певцом Стаханом Рахимовым. Они оказались ровесниками, оба страстно любили выступать. Артисты образовали творческий союз, который перерос в любовные отношения. Тогда оба приняли решение развестись со своими половинками.

Бездетный брак



Вскоре после этого Рахимов сделал Иошпе предложение. Это произошло в кинотеатре, когда на экране шел красивый фильм о любви. Затем Алла и Стахан сыграли скромную свадьбу — гостей угощали пловом. Участвуя в телешоу супруги признались Борису Корчевникову, что оба оказались «разлучниками».

«Понимаете, бывают такие вещи, которые объяснить невозможно. Когда мы встретились и начали петь вместе, то все, что было вокруг нас, просто не имело значения, — сказал Рахимов. — Мы просто никого не видели. Мы даже получали записку от слушателей, в которой было написано: «Вы поете так, будто зрительный зал вам мешает».

Одно омрачало их брак — отсутствие общих детей. Оказалось, что перенесенный в детстве сепсис сделал невозможным беременность Аллы. Появление на свет ее единственной дочери Татьяны было почти чудом. Так что артистам осталось лишь смириться.

«Но я не переживала. У нас настоящая любовь, крепкий брак. Никто никому условий в совместной жизни не ставил. Просто… жалко, что не получилось. Но в принципе, мы счастливы вдвоем, с Танюшей, внуками и правнуками. Я считаю — жизнь удалась», — поведала артистка Корчевникову.

Годы забвения

Дуэт Иошпе и Рахимова был очень популярен в 60-е и 70-е годы. Их хиты «Алеша», «Неприметная красота», «Три плюс пять» многие вспоминают до сих пор. Власти привечали пару и даже позволяли выступать за границей. Их имена гремели на весь Советский Союз.

Кадр из фильма-концерта «Песни советских композиторов поют Алла Иошпе и Стахан Рахимов». 1977 г.

Однако проблемы со здоровьем у Аллы из-за последствий перенесенного в детстве сепсиса давали о себе знать. В конце 70-х советская медицина почти не могла ей помочь, а за границу для лечения супругов не выпускали. В итоге в 1979 году было решено репатриироваться в Израиль, ведь у Иошпе были еврейские корни.

Но тут вновь вмешались советские власти. Вместо переезда их подвергли фактическому домашнему аресту и, главное, запретили живущим музыкой артистам выступать.

80-е прошли для пары тяжело. Алла мучилась с больной ногой, ее с мужем постоянно вызывали на Лубянку для допросов, из института исключили дочь Татьяну.

«Мы не уехали, мы живы, мы здесь. Нам не дают работать», — писали Иошпе с Рахимовым во все газеты. Но их никуда не звали.

Супруги признались, что в минуты полного отчаяния их спасала только чужая поддержка. Поклонники звонили домой и подбадривали, знакомые приносили продукты, ведь семье не на что было жить.

Но пара не сдавалась и стала устраивать квартирники «для своих». Домашние концерты под лозунгом «Музыка в отказе» проходили у них дома по субботам. Вскоре появилась и эмблема дуэта Иошпе с Рахимовым — две птицы с закрытыми на замок клювами.

Возвращение на сцену

Лишь к концу 80-х супругам удалось вернуться к выступлениям — за них вступился сам Иосиф Кобзон. Рахимов с Иошпе стали давать концерты в райцентрах и постепенно вернулись на большую сцену.

В 2002 году семейный дуэт получил звание народных артистов России. А два года спустя они триумфально дали в Москве юбилейный концерт «Песня длиною в жизнь» в честь 40-летия творческого союза.

Совсем скоро супруги собирались праздновать 60 лет со дня свадьбы.

ТАСС / Машков Юри

Зрители передачи «Судьба человека» остались в восторге от Иошпе и Рахимова. Они оставили немало веселых комментариев, не подозревая, что днем позже певицы не станет.

«Какие красивые, открытые, светлые лица! Какое созвучие голосов!»;

«Боже, как приятно смотреть на эту супружескую пару!»;

«Восхищение этой замечательной парой»;

«Алла — женщина без возраста», — написали они под видео на YouTube.

Алла Иошпе скончалась в Москве 30 января на 84-м году жизни. По словам ее дочери, прощание с певицей пройдет 2 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что стала известна причина смерти народной артистки России.