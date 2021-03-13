«Объяснить это невозможно»: Рахимов о любви к Иошпе в их последнем интервью

В последнем совместном интервью народный артист России Стахан Рахимов и его супруга Алла Иошпе с упоением рассказывали телеведущему Борису Корчевникову о нежных чувствах, которые пара сохранила до конца жизни. Беседа знаменитых певцов вышла в эфир за день до смерти исполнительницы, а спустя еще 40 дней вслед за любимой покинул мир и Рахимов.

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На момент знакомства оба артиста состояли в браке, но вспыхнувшая между ними любовь не видела преград. Как признался певец в шоу Корчевникова, несправедливо считать, что кто-то из их четы увел другого из семьи. Просто они ощутили такую близость, родство душ, что сохранить отношения с прежними супругами были не в их силах.

«Бывают такие вещи, когда объяснить это невозможно. Когда мы встретились, были вместе, тем более, когда мы начали петь вместе, то все, что было вокруг нас, не имело значения – то, что Алла была замужем, что я был женат. Это не имело никакого значения. Так получилось, что мы просто никого не видели. Мы даже получали записку из зрительного зала. Там было написано: «Вы поете так, как будто зрительный зал вам мешает», – рассказывал Рахимов ведущему, в то время как его жена не сводила с мужа влажных глаз.

«Так он меня любил!» – подтвердила Иошпе.

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, причины смерти Стахана Рахимова пока остаются неизвестными. Однако поклонникам этой красивой пары кажется совершенно очевидным, что оставшийся без любимой музыкант просто не справился с утратой и поспешил вслед за ней.

Советская и российская эстрадная певица, народная артистка России Алла Иошпе родилась в 1937-м. В том же году в Узбекистане родился Стахан Рахимов. Петь вместе они начали в 1963-м. И вплоть до 1970-х дуэт пользовался необычайной популярностью во всем мире.

После попытки четы уехать в Израиль для лечения Аллы, они попали в опалу и более десяти лет не выходили на сцену. Лишь в конце 80-х артистам позволили возобновить концертную деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о творческом пути и главных хитах Стахана Рахимова.