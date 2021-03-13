«Объяснить это невозможно»: Рахимов о любви к Иошпе в их последнем интервью

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Рита Цветкова
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Народный артист РФ умер 12 марта, ровно через 40 дней после смерти жены. Вероятно, артист так и не смирился с утратой.

«Объяснить это невозможно»: Рахимов о любви к Иошпе в их последнем интервью

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В последнем совместном интервью народный артист России Стахан Рахимов и его супруга Алла Иошпе с упоением рассказывали телеведущему Борису Корчевникову о нежных чувствах, которые пара сохранила до конца жизни. Беседа знаменитых певцов вышла в эфир за день до смерти исполнительницы, а спустя еще 40 дней вслед за любимой покинул мир и Рахимов.

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На момент знакомства оба артиста состояли в браке, но вспыхнувшая между ними любовь не видела преград. Как признался певец в шоу Корчевникова, несправедливо считать, что кто-то из их четы увел другого из семьи. Просто они ощутили такую близость, родство душ, что сохранить отношения с прежними супругами были не в их силах.

«Бывают такие вещи, когда объяснить это невозможно. Когда мы встретились, были вместе, тем более, когда мы начали петь вместе, то все, что было вокруг нас, не имело значения – то, что Алла была замужем, что я был женат. Это не имело никакого значения. Так получилось, что мы просто никого не видели. Мы даже получали записку из зрительного зала. Там было написано: «Вы поете так, как будто зрительный зал вам мешает», рассказывал Рахимов ведущему, в то время как его жена не сводила с мужа влажных глаз.

«Так он меня любил!»  подтвердила Иошпе.

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, причины смерти Стахана Рахимова пока остаются неизвестными. Однако поклонникам этой красивой пары кажется совершенно очевидным, что оставшийся без любимой музыкант просто не справился с утратой и поспешил вслед за ней. 

Советская и российская эстрадная певица, народная артистка России Алла Иошпе родилась в 1937-м. В том же году в Узбекистане родился Стахан Рахимов. Петь вместе они начали в 1963-м. И вплоть до 1970-х дуэт пользовался необычайной популярностью во всем мире.

После попытки четы уехать в Израиль для лечения Аллы, они попали в опалу и более десяти лет не выходили на сцену. Лишь в конце 80-х артистам позволили возобновить концертную деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о творческом пути и главных хитах Стахана Рахимова.

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