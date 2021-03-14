Момент смертельного ДТП с жестко смятым такси в Петербурге попал на видео

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Рита Цветкова
Эксклюзив 1 046

От полученных в столкновении с Range Rover травм водитель такси скончался на месте.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Horst Galuschka; 5-tv.ru

ДТП со смертельным исходом случилось на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Белый Range Rover на высокой скорости протаранил такси на Наличной улице. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом аварии.

На кадрах видно, что обе машины закрутило после страшного удара: колеса транспортного средства таксиста отлетели на несколько десятков метров от места столкновения.

От полученных травм водитель легкового авто погиб мгновенно. Машина мужчины была почти полностью смята массивным Range Rover. 

Авария произошла на практически пустой дороге — на соседней полосе в это время стояли в ожидании зеленого сигнала светофора еще несколько автомобилей. По предварительным данным, всего в результате ДТП были повреждены четыре транспортных средства. Одного человека госпитализировали с сотрясением мозга и множественными ушибами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео жуткой аварии под Челябинском: два грузовика буквально расплющили легковушку марки KIA, шофер скончался на месте.

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