«Благодарна всем хейтерам»: Малиновская призналась, что набрала лишний вес

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Егор Измалкин
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Звезда готовится к очередной пластической операции.

«Благодарна всем хейтерам»: Малиновская призналась, что набрала лишний вес

Фото: Instagram @malinovskaya_tv

Телеведущая Маша Малиновская заявила, что благодарна тем, кто критикует ее в соцсетях за внешний вид — звезда решила, что ей нужно взять себя в руки и похудеть. Сейчас ее вес на десять килограммов больше привычного.

«Меня все считают красоткой, когда я вешу 56 килограммов. А на данный момент у меня 66–67 килограммов. Мне нужно похудеть, чем я сейчас усиленно и занимаюсь. Поверьте, как только мой вес придет в норму, я буду выглядеть лучше, чем в 35 лет!» — отметила знаменитость в интервью «Собеседнику».

По словам Малиновской, никаких стрессовых ситуаций за последнее время она не переживала, «просто разъелась».

«В интернете меня активно критикуют. Я прочитала несколько сообщений, потом посмотрела на свои последние фотографии и подумала: „Действительно, выгляжу ужасно. Маня, ты расслабилась. Срочно возьми себя в руки!“ Так что я благодарна всем хейтерам, которые проходятся по моей внешности», — заявила звезда.

Кроме того, Малиновскую ждет очередная операция по уменьшению груди — предыдущая была неудачной, и теперь у селебрити одна грудь больше другой. При этом, несмотря на то, что телеведущая уже не раз ложилась под скальпель, она все также испытывает волнение, как в первый раз.

Как писал 5-tv.ru ранее, Малиновская сравнила бедных мужчин с некрасивыми женщинами.

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