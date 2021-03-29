Почему родные Жанны Фриске продают ее вещи и имущество?

Новый скандал с участием родных Жанны Фриске! Почему близкие погибшей артистки распродают вещи из ее гардероба? Как они отреагировали на новость о скором пополнении в семье Дмитрия Шепелева? Какие странные вещи происходят на могиле Жанны? И правда ли, что гроб с телом звезды на самом деле пуст? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Стас Барецкий — шоумен, а по совместительству, президент союза профессиональных ритуальных агентов, сделал шокирующее заявление!

«Насчет могилы Жанны Фриске, то что ее нет в могиле. <…> мне сказал человек, который непосредственно участвовал в похоронах. Он мне сказал, что тело выкопали на пятый день после захоронения», — заявил Барецкий.

Могила певицы на Николо-Архангельском кладбище стала настоящим оплотом магии и мистицизма.

«Там просто проводят какие-то ужасные кровавые ритуалы. <…> головы откручивают петухам, привораживают, отвораживают», — рассказал PR-специалист Иван Акимов.

Например, этой зимой снег отсюда собирали для любовных приворотов.

«Женские руки прям трогают, трогают. Какие-то заклинания начитывают. Нельзя такое делать на кладбище», — «увидел» эзотерик Руслан Баринов.

Но почему место, где нашла последний приют поп-дива так привлекает колдунов и чародеев?

«Для многих это место является как силой, потому что она обладала неимоверной красотой, талантом, энергией. Но люди не понимают, что человек ушел на тот свет», — объяснил Баринов.

Если слова шоумена — правда, для чего, а главное, кто совершил такое страшное преступление? У Барецкого есть своя версия.

«Кладбище притягивает сумасшедших. А сумасшедших у нас полно», — предположил Стас.

Жанна Фриске умерла почти шесть лет назад. И все это время вокруг имени звезды не утихают скандалы. Родственники артистки воюют с ее вдовцом Дмитрием Шепелевым. В этой истории было все: взаимные обвинения, оскорбления и даже драки.

«Ну, он не любил, когда, я, например, я находилась в Майами рядом с ними, пока еще не родился Платон», — поделилась Ольга Копылова — мама Жанны.

Главное, чего пытаются добиться близкие артистки — общение с внуком Платоном. А попутно делят имущество. Например, предлагали Шепелеву заплатить 21 миллион рублей за их доли в московской квартире Жанны. В то время как стоимость всей жилплощади — 24 миллиона.

«Жизнь продолжается. Можно было бы сделать из этой квартиры мемориал или музей, куда приходили бы поклонники Жанны. Но все-таки семье решать, что делать дальше», — предложила Анита Цой.

Чуть раньше Копыловы уже продали Дмитрию свою часть шикарного особняка певицы. Когда звезда умерла, ее доля по закону перешла родителям и сыну. После долгих распрей Шепелев выкупил эту часть и стал полноправным хозяином.

«Я считаю, что самый хороший папка или самый хороший батя — это тот, который заряжает своим собственным примером. Все очень просто», — сказал телеведущий.

Недавно стало известно, что Дмитрий продал дом. Сразу после сделки телеведущий приобрел просторную квартиру в одном из элитных жилых комплексов в центре столицы. Стоимость жилья — 30 миллионов рублей.

Вот только близкие Жанны уверены: Шепелев не просто избавляется от наследства, которое полагается Платону, но и от памяти погибшей жены. При этом сами продают ее вещи с аукциона.

«Я до сих пор помню, как она мне звонила и рассказывала. Она очень красивая была — волосы на одно плечо и вот в этом платье она была», — рассказала Наталья Фриске о лоте на аукционе.

Знаменитое золотое платье, в котором артистка появилась на одной из музыкальных премий, выставлено на торги с начальной стоимостью 100 тысяч рублей.

«Все-таки это очень ценное эксклюзивное платье, поэтому цена такая высокая», — объяснил учредитель благотворительного фона Алексей Холопцев.

Отец певицы и ее сестра Наталья объясняют: стараются не для себя.

«Мы хотим помочь детишкам. Вещи — это понятное дело, потому что они не смогут храниться, а так мы сможем помочь», — поделилась целями Наталья.

«Наверное, им тоже будет приятно знать, что костюм любимого человека любимой ими жены мамы артистки они пошли на какое-то благое дело», — поддержала родственников Фриске певица Полина.

Родственники объяснили: таким образом они исполняют последнюю волю Жанны.

«Она хотела помогать всем тяжело больным детишкам, естественно, и онкобольным. После первой химии в Германии у нас с ней был разговор об этом. У нее была задумка открыть либо какой-то фонд, либо какой-то дом малютки, где она будет помогать», — рассказала о доброй воле Жанны Фриске ее сестра.

«Если это поможет кому-нибудь, встать на ноги, выжить и избежать участи Жанны, я думаю, что это очень здорово и Жанна была бы довольна», — поддержала Анита Цой.

Платье, в итоге, так никто и не купил. Но Владимир и Наталья не отчаиваются и планируют перенести аукцион в интернет. Отец певицы считает, душа Жанны спокойна, зная, что помогает другим. Заявление Барецкого он назвал бредом! Мужчина уверен: тело дочери никто никуда не забирал!

«Передайте этому Станиславу Барецкому, что он — просто ничтожество и *****. Мы каждый день на кладбище, каждый день убираем, там никого и ничего», — заявил Владимир Фриске.

Вдовец звезды, Дмитрий Шепелев, ситуацию с якобы украденным телом, никак не комментировал. Он сейчас активно готовится к появлению ребенка. Нынешняя возлюбленная телеведущего, Екатерина Тулупова беременна. Бывший тесть отреагировал на новость довольно резко.

«Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…», — высказался отец Жанны.

Судя по всему, мир в этой семье наступит еще не скоро.