«Тактический элемент»: Быков о причинах трагедии с хоккеистом МХК «Динамо»

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 1 056

Тимур Файзутдинов умер 16 марта после полученной в матче с ярославским «Локомотивом» травмы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, Eckhard Eibner; 5-tv.ru

Трагедия с 19-летним капитаном молодежного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимуром Файзутдиновым не оставила равнодушными никого из представителей спортивного сообщества. Юноша умер на четвертые сутки после полученной во время матча с ярославским клубом «Локомотив» травмы — на вбрасывании шайба прилетела ему точно в голову.

Прославленный советский и российский хоккеист и тренер Вячеслав Быков рассказал 5-tv.ru о своем отношении к случившейся с молодым спортсменом беде.

Он выразил соболезнования семье и близким погибшего Тимура Файзутдинова, а особенно — его родителям, потерявшим сына в столь юном возрасте.

«Это трагедия большая и человеческое горе. В хоккее это не первый, конечно, случай, когда трагедия случается на площадке, это контактный вид спорта, создать какие-то все меры, чтобы предотвратить все случаи, сложно», — сказал Быков.

После случившегося стали звучать предложения оставлять правило игры в шлемах с защитными решетками для игроков до 21 года. Сейчас уже с 18 лет хоккеисты выходят на лед в обычных шлемах с прозрачными визорами, что повышает риск травм.

«Дать какую-то экспертную оценку, что нужно усиливать или улучшать экипировку, — мне очень сложно в этой ситуации. Непросто это, и так уже начинаешь думать — может, маски? Но может быть ситуация и такая — дошел до 21 года, только маску снял, и тут же такой же эпизод может случиться. Однозначно сказать я не могу», — отметил хоккеист.

Винить игрока «Локо» Дмитрия Тювилина в случившемся с Файзутдиновым нельзя, считает Быков. Для того и так сейчас крайне непростое с психологической точки зрения время.

«Здесь это такой тактический элемент, когда тренеры просят, чтобы возле красной линии вбрасывали шайбу в зону соперника. И игрок выполнял требования тренерского штаба, но так получилось, что он попал неосознанно. Несознательно», — пояснил Быков.

Матч петербургского молодежного клуба «Динамо» и ярославского «Локомотива» прошел 12 марта. После полученной травмы головы Тимура Файзутдинова экстренно госпитализировали. Врачи в реанимации почти четверо суток боролись за его жизнь, но в итоге юноша скончался. Ему было всего 19 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео удара шайбой по голове хоккеиста МХК «Динамо», ставшего для него смертельным.

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